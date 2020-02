Informacja przedostała się do mediów jakby nieco... bokiem. Na oficjalnym profilu zespołu pojawiło się wydarzenie reklamujące koncert na granicy Gdańska i Sopotu, czyli w Ergo Arenie. Występ zaplanowano na 4 września, na godzinę 20:00. Polski organizator koncertu, agencja Voices nie podała jeszcze oficjalnego komunikatu, ale zmieniła szatę graficzną swojej strony na FB, jasno dając do zrozumienia, kto się tu pojawi.

The Jacksons, istniejący pierwotnie jako The Jacksons 5, to jeden z najsłynniejszych zespołów rnb i soul w historii. Grupę tworzyli bracia Jermaine (następnie Randiego), Marlon, Jackie, Tito oraz najsłynniejszy i najmłodszy z nich (miał zaledwie 11 lat, kiedy pojawił się pierwszy singel, czyli "I Want You Back") – Michael Jackson.

W 1977 zespół skrócił nazwę, co było pokłosiem decyzji o zmianie wytwórni.

Wszyscy znamy ich wielkie przeboje, takie jak wspomniane "I Want You Back", "Blame It on the Boogie", "I'll be There" czy "Can You Feel It".

Informacje o cenach biletów na gdański koncert powinniśmy poznać 7 lutego.