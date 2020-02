Sami o sobie mówią, że są najsympatyczniejszym festiwalem w Polsce. I rzeczywiście, wiele miejsc zazdrości panującej tu atmosfery. W tym roku Ino-Rock odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia.

Oto lista wykonawców.

DZIEŃ I

MISIA FURTAK (Polska)

KAROLINA SKRZYŃSKA (Polska)

LUCY IN BLUE (Islandia)

EIVOR (Wyspy Owcze)

SOLSTAFIR (Islandia)

DZIEŃ II

FRONTAL CORTEX (Polska)

RETROSPECTIVE (Polska)

LONG DISTANCE CALLING (Niemcy)

SOEN (Szwecja)

WISHBONE ASH (UK)

Ino-Rock Festival to cykliczna impreza, która po raz pierwszy odbyła się w 2008 roku z inicjatywy Kujawskiego Centrum Kultury i muzyków z grupy Quidam, przy znaczącym wsparciu (i poparciu) Prezydenta Miasta Inowrocławia. Od 2009 opiekę artystyczną nad festiwalem sprawuje Piotr Kosiński i Rock Serwis.

Koncerty festiwalowe odbywają się w Teatrze Letnim w samym sercu Parku Solankowego. Do udziału w festiwalu zapraszani są wykonawcy niekoniecznie zbieżni stylistycznie, jednak trafiający swoją twórczością do wrażliwych słuchaczy o otwartych umysłach. Obok uznanych gwiazd pojawiają się debiutanci i artyści niszowi.

Podczas dotychczasowych dwunastu edycji festiwalu, publiczność miała okazję podziwiać w akcji następujących wykonawców: Steve Hackett Band, Fish, Hawkwind, Focus, Anathema, Brendan Perry, Riverside, Lacrimosa, Pain Of Salvation, Gazpacho, Tim Bowness, Anekdoten, Soup, Dungen, IQ, Motorpsycho, Antimatter, Crippled Black Phoenix, Mystery, Mostly Autumn, Anglagard, Agusa, Ozric Tentacles, Iamthemorning, Nino Katamadze & Insight, Nosound, Airbag, Haken, The Pineapple Thief, Bjorn Riis Band, Soen, Wolf People, Meller Gołyźniak Duda, Lion Shepherd, Amarok, Collage, Quidam, Indukti, Lizard, Tune, Believe, Millenium, Osada Vida, After, Votum, Hipgnosis, Soma White, State Urge, Lebowski, Joanna Vorbrodt i hipiersoniK.