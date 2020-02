UK Subs istnieje już 44 lata i od samego początku lideruje mu wokalista Charlie Harper, który w maju tego roku skończy 76 lat! Pierwszy raz przyjechali do Polski w 1983 roku na, legendarną dziś, trasę z Republiką. Harper przebąkuje coś o emeryturze, więc może to być ostatnia szansa zobaczenia zespołu na scenie. Natomiast Kanadyjczycy z D.O.A. nadali nowy sens punk rockowi dodając bezkompromisowe teksty walczące z rasizmem czy globalizmem i nadając mu kierunek – hardcore. W historii D.O.A. też pojawia się akcent polski – to Joey’owi Shitheadowi, liderowi Kanadyjczyków, Dezerter zawdzięcza wywiezienie swoich taśm i wydanie płyty „Underground Out Of Poland” przez Maximumrocknroll.

Dzieciuki to kolejny gość z Białorusi. Folkpunkowcy z Grodna istnieją od ośmiu lat, śpiewają w ojczystym języku o historii swojego kraju. Znamy ich też z projektu Hańbuki, który tworzą z muzykami zespołu Hańba!

Na Podlasie przyjedzie też streetpunkowy weteran, szczeciński The Analogs, który na Rocku Na Bagnie będzie świętował 25-lecie. Specjalnie na tę okazję zaprezentuje specjalny program. Po raz drugi na festiwal zawita legionowska Sexbomba, kolejny zespół z ogromnym doświadczeniem – ma na koncie prawie dwadzieścia płyt i setki koncertów. Cela nr 3 z Grudziądza nie ma aż tak bogatej historii, ale początki grupy też sięgają połowy lat 80. Podwórkowi Chuligani z Płocka to najmłodszy stażem i doświadczeniem zespół w tym zestawie, choć istnieje ponad dwadzieścia lat (choć z przerwami) i cztery płyty na koncie.

Festiwal odbędzie się w dniach 3-4 lipca, oczywiście na plaży miejskiej w Goniądzu. Wystąpią też: basista UK Subs Alvin Gibbs z zespołem Disobendient Servants, legenda ska The Toasters, Armia, która wykona płytę „Legenda”, Bielizna, Koniec Świata, BAiKA, Sajgon, Mamusiu Ratuj, Criminal Tango, Moron’s Morons, Zimna Wojna, brazylijski The Mullet Monster Mafia, niemiecki Fleichwolf, białoruski Всё_Crazy, rosyjski The Zapoy!