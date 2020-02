W kwietniu w Poznaniu wystąpi także: Dawid Grzelak, Immortal Onion, Kirszenbaum, Próżnia, Rozen, Marie, Tola Janowska, Vyspa, Jesień, Waluś Kraksa Kryzys, Diuna, Paweł Izdebski, Fickle Vibe.

Reklama

Przypominamy, że festiwal Enea Spring Break odbędzie się w dniach 23 – 25 kwietnia w Poznaniu.

Wśród do tej pory ogłoszonych wykonawców znajdują się m.in.: Mrozu, król, Ralph Kaminski, Natalia Przybysz, Rosalie., Mery Spolsky, Sonbird, Otsochodzi, Julia Marcell, Meek, Oh Why?, Swiernalis, Ptakova, Tęskno, Sanah, Sonia Stein, Stach Bukowski.

Enea Spring Break Showcase Festival & Conference to największy showcase’owy festiwal w Polsce – młode, obiecujące zespoły występują na scenie obok najbardziej znanych polskich artystów. Dodatkowo uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach i spotkaniach z ludźmi z branży muzycznej. Jak co roku, festiwal odbędzie się w kilkunastu miejscach w całym Poznaniu.