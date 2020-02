Będzie to zarazem pierwszy od sidemnastu lat klubowy koncert Amerykanów w naszym kraju, którzy w czerwcu zawitają do Warszawy w ramach europejskiej trasy świętującej dwudziestolecie wydania sześciokrotnie pokrytego platyną debiutu zespołu – The Better Life.

3 Doors Down – The Better Life 2020th Anniversary Tour

23.06.2020 / godz. 18:30 – bramka; 19:30 – start

Progresja / Warszawa

Bilety: od 169zł do 200zł

Historia zespołu rozpoczyna się w Escatawpie w stanie Missisipi. To tam 3 Doors Down gra swoje pierwsze koncerty, na których załoga dowodzona przez Brada Arnolda wykonuje covery m.in. Pearl Jam, Metalliki czy Bush oraz prezentuje swoje pierwsze, autorskie piosenki. Jedną z nich jest właśnie wspomniana wcześniej „Kryptonite”. Utwór ten był później wykorzystywany do promocji kolejnych koncertów grupy w radiu WCPR w Biloxi, jednak błyskawicznie znalazł się również na jego liście przebojów. Równie szybko znalazł się na jej pierwszym miejscu, z którego nikt nie mógł go zrzucić przez 15 tygodni. Następne sukcesy były już tylko kwestią czasu.

W 1999 roku grupa nagrała swój debiutancki album, który w lutym 2000 r. został wydany przez należącą do Universal Music Group wytwórnię Republic Records. „The Better Life” od razu zaczęło bić rekordy – za sam ten krążek 3 Doors Down 6 razy zostało nagrodzone platynową płytą, a „Kryptonite” przez długi czas plasowało się w czołówce najlepszych utworów notowania Billboard. Piosenka nie schodziła również z pierwszego miejsca Airplane Charts (najczęściej odtwarzane utwory w radio i w telewizji) przez sześć tygodni. W 2000 roku płyta była jedną z najlepiej sprzedających się na całym świecie. Międzynarodowymi hitami stały się również utwory „Looser” oraz „Duck and Run” – ten pierwszy przez 21 tygodni królował w notowaniu Billboard’s Mainstream Rock, drugi natomiast plasował się na pierwszym miejscu notowania przez 3 tygodnie. Niedługo po wydaniu płyty 3 Doors Down wyruszyło na trasę koncertową jako support Creed, jednak zespołowi nie zajęło dużo czasu, żeby samemu wyprzedawać największe hale.

Następny album grupy, „Away From The Sun”, również okazał się dużym sukcesem. Czterokrotnie pokryty platyną oraz zajmujący wysokie miejsca w notowaniach Billboard album tylko umocnił pozycję grupy na międzynarodowej arenie, a takie utwory jak „When I’m Gone” czy „Here Without You” do dziś są często grane przez popularne stacje radiowe.

Sześciopłytową dyskografię grupy zamyka album „Us and the Night” wydany w 2016 roku. Wydawnictwo zadebiutowało na 14. miejscu notowania Billboard i było promowane przez 3 single: „In the Dark”, „Still Alive” oraz „The Broken”.

W 2020 roku 3 Doors Down świętuje dwudziestolecie wydania swojego debiutanckiego albumu, „The Better Life”. Z tej okazji zespół wyruszy w wyjątkową, jubileuszową trasę koncertową i pojawi się w Polsce po 7 latach. Będzie to bez wątpienia wieczór obfitujący w wielkie przeboje, ale też sentymentalny skok do czasów z przełomu wieków