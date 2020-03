Lenny Kravitz podnosi wysoko poprzeczkę swoją muzyką, idealnie łącząc brzmienia rock ‘n’ rolla, funku, bluesa i soulu – na co idealnym przykładem jest jego ostatni jedenasty studyjny album Raise Vibration. Nawiązujący do jego młodzieńczych inspiracji - ale przede wszystkim wzbogacony mądrością oraz doświadczeniem jakie nabył w ciągu 30 lat na scenie, reprezentuje potężne twórcze odrodzenie oraz odważne i błyskotliwe dzieło zgodne z jego dziedzictwem i wiarą.

Conry Henry to amerykański piosenkarz i autor tekstów, pianista jazzowy, wirtuoz gry na organach, a także producent muzyczny. W jego muzyce słychać wpływy nowojorskiego dzieciństwa artysty i inspirację muzyką gospel, a także takimi legendami jak Stevie Wonder. Cory Henry naukę gry na organach Hammonda oraz pianinie rozpoczął już w wieku dwóch lat, a pierwszy koncert w nowojorskim teatrze Apollo zagrał mając lat sześć. Zaczął koncertować w 2006 roku ze świetnymi postaciami, takimi jak Bruce Springsteen, Michael McDonald, Kenny Garrett i The Roots. Wydal dwa albumy solowe, które zostały docenione przez krytyków i fanów jazzu oraz gospel – jego dwóch największych muzycznych wpływów. Członek słynnej jazzowej grupy Snarky Puppy, w kwietniu 2018 roku nagrał swój pierwszy singiel z nowym kolektywem The Funk Apostles “Trade It All", a kilka miesięcy później wspólnie wydali album “Art Of Love”. Cory Henry & The Funk Apostles to projekt tworzony z ogromną pasją i sercem do muzyki. To odurzającą mieszanka bluesa, soulu, R&B, gospel i jazzu. Charyzmatyczne osobowości i dynamiczne, często improwizowane występy na żywo przysporzyły im sporej grupy fanów, którzy z wyczekiwaniem śledzą kolejne muzyczne kroki zespołu.

Lenny Kravitz, uważany za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych naszych czasów, w trakcie swojej ponad 30-letniej kariery wielokrotnie udowodnił, że wykracza poza określony gatunek muzyczny, pokazując niezwykły styl i klasę. Natchniony soulowymi, rockowymi i funkowymi wpływami lat 60’ i 70’ kompozytor, producent muzyczny i multiinstrumentalista, zdobył w swojej karierze cztery Grammy® i ustalił rekord ilości zdobytych nagród w kategorii "Best Male Rock Vocal Performance".

Dotychczasowe albumy studyjne artysty sprzedały się w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ten wielowymiarowy artysta świetnie poradził sobie również na wielkim ekranie, wcielając się w rolę Cinny w filmie "Igrzyska śmierci" i "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia". Lenny’ego Kravitza można również zobaczyć w filmach "Hej, Skarbie" i "Kamerdyner". Jego firma Kravitz Design Inc. w swoim dorobku posiada imponujące portfolio godnych uwagi przedsięwzięć, które obejmują nieruchomości hotelowe, projekty mieszkaniowe, prywatne rezydencje i legendarne marki, takie jak Rolex, Leica i Dom Perignon.

W Polsce artysta wystąpi 15 czerwca tego roku w Arena Gliwice.