„Szukaliśmy osoby mocno związanej z jarocińskim festiwalem, czującej ten klimat, osoby, która będzie oddawała ducha tego festiwalu” – mówił burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki, podczas pierwszej konferencji prasowej dotyczącej Jarocin Festiwal 2020, przedstawiając dyrektora artystycznego imprezy. Darek Malejonek jest laureatem Rytmów Młodych z 1984 roku. Wówczas był tu z zespołem Kultura, a potem stawał na jarocińskiej scenie jeszcze wielokrotnie, m.in. z Moskwą, Armią czy Izraelem. Teraz to on zaprasza do współpracy zespoły na dużą scenę JF 2020 oraz będzie przewodniczył jury Jarocińskich Rytmów Młodych.

Jarocin Festiwal 2020 będzie trwał 3 dni i odbędzie się od 9 do 11 lipca. Pierwszego dnia imprezy, w JOK Jarocin odbędą się przesłuchania konkursowe Jarocińskich Rytmów Młodych. Finałowy koncert w JOK Jarocin będzie bezpłatny, a trójka laureatów zagra podczas kolejnych dni festiwalowych (10-11.07.20) na dużej scenie przy ul. Maratońskiej w Jarocinie (dwudniowy karnet na „Maratońską” - 50 zł + wstęp na pole namiotowe).

Mamy bardzo silny skład na ten rok, ale nie możemy od razu odkrywać wszystkich jokerów – zaznaczył Darek Malejonek, podkreślając jednak, że podczas tegorocznej edycji pojawi się kilka zespołów, które wystąpią w Jarocinie po raz pierwszy od dłuższego czasu. To reaktywacje, duże wydarzenia muzyczne godne jubileuszu. Będziemy o nich informować sukcesywnie – rozpoczął ogłoszenia wykonawców.

Póki co, na Jarocin Festiwal 2020 wystąpią: Porter Band z koncertem świętującym 40-lecie kultowej płyty „Helicopters”, Kasia Kowalska, Armia, Apteka, Robert Cichy czy Omega. Kolejne informacje pojawią się wkrótce. Także szczegóły dotyczące projektu - niespodzianki - funkcjonującego jeszcze pod roboczą nazwą - „Medley Jarocin”, z udziałem znanych muzyków, którzy wspólnie zagrają utwory znaczące dla historii jarocińskiego festiwalu.