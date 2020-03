„Piękny Instalator” to tytuł albumu Marka Dyjaka, który ukazał się nakładem wydawnictwa Agora 29 listopada 2019 roku. Jest to tytuł piosenki, do tekstu Jana Kondraka, która była próbą nawiązania do obrazu Jerzego Dudy-Gracza, tą piosenką Marek Dyjak w 1995 roku wyśpiewał jedną z nagród Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Jak sam mówi: „Piosenka oczywiście została lekko zmodyfikowana, wcześniej była strasznie agresywna i wulgarna, co dało mi nagrodę, ale dziś nikt by jej nie chciał puścić w radiu, dlatego na potrzeby tego albumu została troszeczkę zmiękczona”. Na albumie tę piosenkę Marek Dyjak zaśpiewał w duecie z raperem Vieniem. Gościnnie na krążku pojawiła się także Renata Przemyk oraz Zosia Hiszpańska młoda skrzypaczka, grająca temat do muzyki z filmu „Jasminum” Zygmunta Koniecznego, do którego słowa na potrzeby piosenki „Miriam” napisał Robert Kasprzycki.

Na płycie znalazły się piosenki autorstwa Jana Kondraka, Roberta Kasprzyckiego, Jacka Musiatowicza, Artura Andrusa, Dariusza Milińskiego i Adama Struga oraz temat z filmu „Jasminum” Zygmunta Koniecznego. Za produkcję muzyczną i opracowanie całości materiału odpowiada Marek Tarnowski, który od lat współpracuje z Artystą, tworząc część Jego zespołu.

Już 15 marca materiał z najnowszej płyty Marka Dyjaka będzie można usłyszeć na żywo w warszawskim Klubie Stodoła. Bilety na wydarzenie są dostępne w kasie Klubu Stodoła oraz na www.stodola.pl.