28 października – Warszawa, Klub Proxima

29 października – Kraków, Klub Kwadrat

New Model Army zostało utworzone w 1980 roku w Bradford, a jego początki to takie inspiracje jak Northern Soul, Punk Rock i niespokojna atmosfera tamtych czasów.

Zespół ma ogromny wpływ na „post-punk”, „folk-rock”, „polityczny rock”, „goth”, „metal” i wszelkiego rodzaju subkultury muzyczne, ale zdecydowanie odmawia przynależności do jakiegokolwiek klubu lub stylu, który by ich ograniczał.

Nawet bez konkretnej publiczności związanej z jednym „gatunkiem”, New Model Army wciąż sprzedaje miliony albumów oraz przyciąga największych producentów na świecie (Glyn Johns, Tom Dowd, Andy Wallace, Bob Clearmountain, Joe Barresi). Zespołowi udało się także zbudować niemal religijne oddanie wśród fanów.

Istnieje niewiele grup, które mogą nagrywać i wydawać to, co lubią i kiedy im się podoba, zachowując jednocześnie światową popularność, a to wszystko bez żadnego kompromisu artystycznego czy handlowego.

Ostatnie lata przyniosły także odnowienie medialnego i komercyjnego losu zespołu. Albumy „Between Dog and Wolf”, „Between Wine and Blood” (2013/14) oraz „Winter” (2016) przywróciły znaczenie New Model Army jako istotnej siły twórczej. Natomiast album „From Here” z 2019 roku, nagrany na małej norweskiej wyspie Giske na tle morza, gór i bieżących wydarzeń, które ogarnęły wtedy świat, wspiął się na najwyższe pozycje na listach i otrzymał jedne z najlepszych recenzji w historii grupy.