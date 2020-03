21 października – Warszawa, Palladium

22 października – Kraków, klub Kwadrat

Reklama

Bilety w ogólnej sprzedaży od piątku, 27 marca od godziny 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl

Po światowej premierze w niedzielnym programie Daniela P Cartera „One Rock Show” w BBC Radio, Enter Shikari wypuścili utwór „T.I.N.A.”, który ukaże się na nadchodzącym albumie „Nothing Is True & Everything Is Possible”, którego premiera zapowiedziana jest na 17 kwietnia 2020 roku przez So Recordings.

Dziś Enter Shikari ogłasza obszerną trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie na jesień/zimę 2020. Będzie to pierwsza tak duża trasa od czasów „Stop The Clocks”, która trwała od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Mając pełną świadomość, że jest to dosyć dziwny czas na ogłaszanie trasy, Rou powiedział coś o powrocie na trasę:

„Wydaje się, że jest to dziwny moment na ogłaszanie trasy, ale ta cała machina była już w ruchu, zanim wszystkie ostatnie wydarzenia się eskalowały i teraz każdy z nas potrzebuje czegoś, na co będzie czekał. Tak więc pod koniec tego roku, mając nadzieję na powrót do pewnego stopnia normalności, w końcu będziemy właściwie świętować nasz nowy album i zaprezentujemy ten materiał na żywo!”

Album „Nothing Is True & Everything Is Possible” wyprodukowany z zadziwiającym efektem przez znanego frontmana i wizjonera Rou Reynoldsa, z zespołu będącego w szczytowej formie twórczości, podkreśla ich 13-letnią sukcesję jako pionierską i bezkompromisową siłę muzyczną. To album o możliwościach, nieskończonych możliwościach, w którym zespół zadaje sobie pytanie, co mogą osiągnąć, gdy świat pyta „co jest możliwe?”.

„Nothing Is True & Everything Is Possible” to klarowna ścieżka dźwiękowa na nową dekadę, z przejmującym komentarzem społecznym, która prowadzi słuchacza od czystego popu do palącej punk-rockowej furii, poprzez rytm 4/4 i piękną orkiestrową kompozycję.

W ostatniej dekadzie Enter Shikari z roku na rok zyskiwał na popularności, co jest rzadką historią kariery, podczas której trafili cztery razy na listę 10. najlepszych albumów, mają na koncie miliony odtworzeń ich muzyki, wyprzedali światowe trasy koncertowe (ostatnio w Rosji oraz dwie amerykańskie), a także otrzymali wiele nagród – od ubiegłorocznej za najlepszy brytyjski zespół Rocksound, przez najlepszy album od Kerrang! po nagrodę The Spark Award w 2018 roku.