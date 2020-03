Drodzy Wszyscy, szykowaliśmy dla Was fantastycznych gości z zagranicy, spotkania z wybitnymi ludowymi muzykami, nowe pomysły poszerzające nasz program i pozwalające nam dotrzeć do tych z Was, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać muzyki tradycyjnej. Czekała nas współpraca z nowymi, twórczymi partnerami, a wraz z nimi – zupełnie inne projekty i pomysły. Niestety, musimy z tym wszystkim trochę poczekać. Tegoroczna odsłona festiwalu nie odbędzie się. To była dla nas trudna decyzja, bo tych kilka majowych dni jest zawsze kulminacją naszej pracy, wielkim świętem, radością, którą możemy się z Wami dzielić. Bardzo czekaliśmy na ten moment, kiedy znów się zobaczymy. Teraz jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo nas wszystkich – piszą gospodarze wydarzenia, którzy dziękują za wszystkie zgłoszenia do Konkursu Muzyki Folkowej i obiecują, że nadesłane nagrania nie przepadną.

Rozstrzygnięte zostaną natomiast już wcześniej ogłoszone konkursy płytowe – w najbliższy poniedziałek 23 marca poznamy pierwszego laureata nagrody Muzyka Źródeł, a już 1 kwietnia okaże się, które płyty zwyciężą w konkursie na Fonogram Źródeł i Folkowy Fonogram Roku. Występy laureatów i konkursowiczów odbędą się, lecz oczywiście w innym terminie.

– Zachęcamy wszystkich do pozostania w domu, słuchania naszych programów i zaglądania na portal rckl.polskieradio.pl. Ciągle przygotowujemy materiały dźwiękowe, audycje, playlisty, felietony i recenzje – dodają dziennikarze Radiowego Centrum Kultury Ludowej, którzy zapewniają wszystkich miłośników muzyki i słuchaczy, że cały czas obserwują rozwój sytuacji, tak by móc już wkrótce poinformować o kolejnych planach.