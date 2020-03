Tym razem jest to jeden z pierwszych koncertów w ramach trasy promującej album "Hardwired... To Sef-Destruct", który odbył się w Paryżu, 8 września 2017 roku. Metallica w stolicy Francji zagrała dwukrotnie, a pierwszy z tych występów został właśnie udostępniony.

Reklama

Przy okazji Metallica prowadzi zbiórkę funduszy na rzecz fundacji All Within My Hands.

Oto setlista występu:

1. Hardwired

2. Atlas, Rise!

3. Seek & Destroy

4. Leper Messiah

5. The Day That Never Comes

6. Now That We're Dead

7. Dream No More

8. For Whom the Bell Tolls

9. Halo on Fire

10. Last Caress

11. Creeping Death

12. Moth Into Flame

13. Sad but True

14, One

15. Master of Puppets

16, Blackened

17. Nothing Else Matters

18. Enter Sandman