8 września – Warszawa, klub Stodoła

W skład zespołu wchodzą słynny włoski wokalista, producent i wielokrotnie nagradzany kompozytor muzyki filmowej Lorenzo Esposito Fornasari a.k.a LEF (wokal główny), Pat Mastelotto (King Crimsona) na perkusji, Colin Edwin (Porcupine Tree) na basie, oraz gitarzysta Carmelo Pipitone (Marty Sui Tubi). Na początku 2019 r. ukazał się już trzeci album zespołu zatytułowany Ramagehead, zawierający wszystko to, co składa się na ich ogniste i energetyczne występy: mroczne, ciężkie riffy i pomysłowe podkłady rytmiczne, bezproblemowo połączone z hipnotyzującą atmosferą i potężnym wokalem. Album Ramagehead, to nie tylko genialna muzyka ale również zachwycająca okładka zaprojektowana przez Adama Jones’a (Tool), oraz wspólny utwór ze zdobywcą nagrody Grammy Serj Tankianem z System of a Down.

Zespół ma na swoim koncie kilka tras koncertowych po Europie oraz Ameryce południowej. W 2019 roku supportowali zespół The Pineapple Thief, a już w czerwcu wystąpią jako gość specjalny na kilku koncertach zespołu System Of A Down – w tym na koncercie w Krakowie, który zaplanowany jest na 30 czerwca.