"Spotkania z muzyką na żywo w sali kameralnej były dla wielu przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych comiesięcznymi rytuałami. Elegancko ubrani przychodzili całymi klasami do lodowego pałacu na niecodzienne spotkania z muzyką. Teraz, kiedy najmłodsi nie mogą przyjść do nas - my przychodzimy do nich!" – poinformowała rzeczniczka Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Katarzyna Plater-Zyberk.

Reklama

Jak zaznaczyła, filharmonicy chcą, aby najmłodsi melomani pamiętali o muzycznych spotkaniach także wtedy, gdy przebywają w domach w związku z pandemią koronawirusa. "Będzie to istna bomba energetyczna dla dzieci, które spędzają teraz czas w domach" – zapewniła Plater-Zyberk.

Dzieci będą mogły usłyszeć obój, flet poprzeczny, waltornię i wiolonczelę, skrzypce oraz instrumenty perkusyjne. Filharmonicy chcą zapewnić najmłodszym muzyczną edukację przez zabawę i zachęcić dzieci do aktywnego słuchania w domu.

Emisja nowych odcinków "DoNuty" zaplanowana jest na Facebooku i na kanale YouTube filharmonii w na poniedziałek i wtorek o godz. 11.

W ramach EduPoranków filharmonia proponuje też dzieciom i ich rodzicom zapoznawanie się z piosenkami z płyty "I żyli długo i w Szczecinie" i wspólne wykonywanie utworów.

Dla starszych melomanów instytucja przygotowała natomiast kolejną premierę online. W niedzielę o godz. 19 w serwisach internetowych filharmonii zabrzmi "Bolero" w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie pod kierownictwem Rune Bergmanna. Przed utworem Maurice’a Ravela będzie można także usłyszeć interpretację miniatury fortepianowej "Światło Księżyca" Claude'a Debussy’ego w wykonaniu Rozalii Kierc.