By zatrzymać fanów w domu Metallica już trzeci tydzień z rzędu prezentuje online zapis koncertu. Tym razem nie pochodzi on z czasów ostatniego tournee, a z 2009 roku. Zespół koncertował wtedy w ramach trasy World Magnetic. Przypomnijmy - 16 czerwca 2010 roku w ramach tej właśnie trasy zagościł w Warszawie, by zagrać koncert w ramach Sonisphere Festival.

Koncert zespołu był podporządkowany promocji albumu "Death Magnetic", ale...

Sami zobaczcie, jakie utwory formacja zagrała w stolicy Danii.

Lista nagrań:

The Ecstasy of Gold (wstęp)

That Was Just Your LifeThe End of the Line

Harvester of Sorrow

Fuel

One

Broken, Beat & Scarred

Cyanide

Sad but True

Turn the Page

All Nightmare Long

The Day That Never Comes

Master of Puppets

Fight Fire With Fire

Nothing Else Matters

Enter Sandman

Bis:

Die, Die My Darling

Motorbreath

Seek & Destroy