Nadchodzący koncert online skupia wielu znanych artystów, przekazujących swoje wsparcie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z epidemią.

Świat jednoczy się wobec wspólnego zagrożenia. Wszyscy medycy stoją na pierwszej linii frontu w starciu z globalną epidemią koronawirusa, przedkładając pomoc chorym nad swoje własne zdrowie. Jednak Inicjatywa One World: Together At Home to nie tylko podziękowanie dla tych, którzy umożliwiają nam powrót do życia, jakie znamy. To także realne wsparcie finansowe dla służby zdrowia - dotychczas w ramach współpracy udało się już uzbierać 35 milionów dolarów. Podczas transmisji wystąpią m.in. takie muzyczne gwiazdy jak: Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, J Balvin czy Maluma. Wydarzenie poprowadzą Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon oraz Stephen Colbert.

Koncert pokaże w Polsce Canal +.