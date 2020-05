BCK uzasadnił decyzję sytuacją epidemiczną i troską o wspólne bezpieczeństwo, a oparł ją na obowiązujących zaleceniach administracji rządowej.

Reklama

Metheny miał wystąpić w Bielsku-Białej w ramach programu Marcina Kydryńskiego „Siesta w Drodze”.

Gitarzysta skierował osobistą wiadomość do fanów w Polsce: „Powaga sytuacji, w której obecnie się znajdujemy, stała się dla wszystkich oczywista i nasza europejska trasa koncertowa, jak i wszystkie inne sprawy, musiała zostać tymczasowo odroczona. Wielu z was wie o moich wyjątkowych relacjach z Polską, które trwają już od 1985 r. Niektórzy z was towarzyszą mi w nich od samego początku. Nie ma drugiego kraju na Ziemi, który byłby dla mnie ważniejszy, czy bardziej wyjątkowy; gdy wspominam cudowne wydarzenia w moim muzycznym życiu wiele z nich miało miejsce w Polsce” – napisał.

Muzyk dodał, że koncerty zostały przełożone na odległe terminy, by znaleźć się już wtedy w bezpieczniejszej rzeczywistości. „Wrócimy do Polski pod koniec maja i w czerwcu 2021 r. Tymczasem, proszę, uważajcie na siebie! Zobaczymy się niebawem! Nie mogę doczekać się powrotu do Polski i ponownego grania dla Was!” – podkreślił Metheny.

Pat Metheny jest wirtuozem gitary i kompozytorem. Został uhonorowany 20 nagrodami Grammy. Stworzył własny styl o charakterystycznym brzmieniu i barwie.

Gośćmi obecnej edycji „Side Eye” są pianista i klawiszowiec James Francies oraz perkusista Marcus Gilmore.