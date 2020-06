- Ponowne spotkanie się i muzykowanie jest radością dla naszej orkiestry. Chcemy tą radością podzielić się z wami - powiedział Modestas Barkauskas, kierownik Orkiestry Kameralnej im. św. Krzysztofa, która wystąpiła na wileńskim Placu Europy.

W akcji udział wzięły m.in. czołowe zespoły kraju: Litewska Państwowa Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Dęta „Trimitas”, Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna Teatru Opery i Baletu, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, również zespoły folklorystyczne i chóry.

Akcja odbyła się z inicjatywy litewskiego rządu. Od poniedziałku bowiem na Litwie w ramach łagodzenia kwarantanny w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych organizowanych na otwartej przestrzeni dozwolony jest udział 300 osób.

„Chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przezwyciężenia pierwszej fali koronawirusa na Litwie” - powiedział rzecznik rządu Giedrius Surplys. Dodał, że jest to też „wezwanie do dalszej walki i chęci całkowitego pokonania wirusa”.

Natomiast lider opozycji, przewodniczący litewskich konserwatystów Gabrielus Landsbergis akcję „Dziękuje, Litwo” ocenił jako „przedwyborcze działania z zakresu PR” przed zaplanowanymi na jesień wyborami parlamentarnymi.

Główna Komisja Wyborcza wszczęła już dochodzenie w sprawie ewentualnego naruszenia zasad kampanii wyborczej.

Ogólna liczba zakażeń koronawirusem na Litwie wynosi 1 678; liczba przypadków śmiertelnych – 70. W ciągu ostatniej doby stwierdzono trzy kolejne przypadki zakażenia.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

