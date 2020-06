Przez całe lato Klub będzie czynny od poniedziałku do niedzieli, pełniąc funkcję pubu, oferującego napoje i ciepłe przekąski. Do dyspozycji gości zostaną udostępnione trzy przestrzenie - kameralny Backstage Bar, tropikalne i imprezowe Patio oraz Strefa Akustik, w której nie zabraknie elementów dobrze znanych z akustycznych koncertów Kultu. W ramach hasła „Odkryj letnie oblicze Stodoły” w Klubie regularnie odbywać się będą wydarzenia kulturalne, w tym m.in. koncerty, muzyka na żywo, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz pokazy filmów. Szczegółowy harmonogram najbliższych wydarzeń będzie regularnie aktualizowany na stronie internetowej oraz w profilach społecznościowych Stodoły.

Reklama

Gwiazdą piątkowej imprezy inaugurującej letni sezon w Klubie Stodoła będzie RAT KRU, poznańskie duo muzyczne, założone w 2016 roku przez Witolda Skrzypczaka (Rat One) i Pawła Horbowego (Papa Musta), tworzący muzykę techno-rap, odwołując się do brzmień muzyki klubowej lat 90-tych. We wcześniejszym okresie swojej działalności tworzyli także dub/hip-hop/elektronikę. Duet zdobył rozpoznawalność dzięki singlowi „Hordo” w 2018 roku i wykorzystaniu wizerunku szczura, podkreślającego ich rodowód undergroundowy. Odważnie balansują na granicy sztuki i kiczu, nigdy jej jednak nie przekraczając. Rat One prezentuje energetyczne bity, a Papa Musta opisuje fragmenty rzeczywistości w pobudzających wyobraźnię tekstach. W latach 2017/2018 dopracowali utwory i ruszyli w trasę. W roku 2019 zagrali dziesiątki koncertów w całym kraju - między innymi: Enea Spring Break, Tauron Nowa Muzyka, Fest Festival i wiele innych. W 2019 podczas Naturalnie Mazury Festiwal zdobyli główną nagrodę w konkursie inicjatywy My Name is New. 28 lutego nakładem wytwórni Kayax ukazał się debiutancki album RAT KRU - „Rok Szczura”.