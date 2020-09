Jak podał w środę na stronie internetowej organizator festiwalu, agencja koncertowa Alter Alt, Kendrick Lamar to "absolutna ikona współczesnej muzyki i kultury".

"Jeden z najważniejszych głosów pokolenia, zarówno w wymiarze muzycznym, jak i społecznym, a także zdobywca 13 statuetek Grammy, nagrody Pulitzera oraz niezliczonej liczby innych wyróżnień wystąpi w Gdyni 30 czerwca 2021 r. Twórczość Kendricka Lamara pełna jest przykładów łączenia jakości artystycznej i sukcesu komercyjnego, współpracy z innymi artystami i zachowania w pełni indywidualnego stylu, skromności i jednoczesnego przekonania o sile swojego głosu" - poinformowano.

Lamar zadebiutował w 2011 r. płytą "Section.80". Wydany rok później album "Good Kid, M.A.A.D. City" okazał się przełomowy zarówno dla jego kariery, jak i dla całego gatunku. W 2015 r. na "To Pimp A Butterfly" jego przekaz nabrał jeszcze większej siły. Utwór z tej płyty „Alright” stał się komentarzem walki o równość społeczną w USA, trafiając na sam szczyt zestawienia najlepszych utworów ostatniej dekady przygotowanego przez Pitchfork. W 2017 r. Lamar wydał czwarty album "DAMN.". Krążek został uhonorowany Nagrodą Pulitzera, jako pierwszy w historii album spoza kategorii jazzu oraz muzyki klasycznej, a Pitchfork nazwał go wprost „arcydziełem rapu”.

33-letni raper współpracuje z wieloma wykonawcami sceny hip-hopowej (m.in. A$AP ROCKY, Travis Scott, Schoolboy Q) oraz popowej (m.in. Beyonce, Taylor Swift, Maroon 5, Imagine Dragons). W 2018 r. dużym echem odbiła się wyprodukowana przez Lamara płyta towarzysząca filmowi „Black Panther”. Na wydawnictwie znalazło się pięć utworów z jego udziałem, a "All The Stars" (nagrany razem z SZA) dostał nominacje do Oscara, Złotego Globu oraz cztery nominacje do nagród Grammy.

Wśród ogłoszonych do tej pory wykonawców Open'er Festival 2021 są m.in. Thom Yorke, The Chemical Brothers, Twenty One Pilots, Seasick Steve i FKA twigs.

Tegoroczny Open'er Festival miał się odbyć w Gdyni w dniach 1-4 lipca. Impreza została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Nową datę Open'er Festival wyznaczono między 30 czerwca a 3 lipca 2021 r.

Pierwsza edycja Open'era miała miejsce w Warszawie w 2002 r. Rok później festiwalowe granie przeniosło się do Gdyni na Skwer Kościuszki. W 2006 r. festiwal ponownie zmienił lokalizację na lotnisko w Gdyni-Kosakowie, gdzie odbywa się do dziś.