Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie nałożył na Urząd Miasta karę 30 tys. zł decyzją z 5 maja. Dotyczyła ona nieprzestrzegania zakazu organizowania zgromadzeń w czasie epidemii koronawirusa w odniesieniu do koncertu, który odbył się tam 2 maja w ramach cyklu wydarzeń muzycznych "Koncertowanie pod blokami". W odwołaniu ciechanowski Urząd Miasta wskazywał m.in. na wadliwe ustalenie organizatora. Zgodnie z przepisami Urząd Miasta zapłacił karę zaraz po jej nałożeniu.

Jak poinformowała PAP dyrektor ciechanowskiego sanepidu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wiesława Krawczyk, wpłynęła tam decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego utrzymująca w mocy karę nałożoną wcześniej na Urząd Miasta Ciechanowa. "Nasze działanie zostało uznane za celowe i właściwe. W związku z tym decyzja została utrzymana" – powiedziała w piątek PAP Krawczyk.

W decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z 5 maja o wymierzeniu kary administracyjnej 30 tys. zł na tamtejszy Urząd Miasta wskazano odpowiedzialność osoby prawnej, jaką jest gmina miejska w oparciu m.in. o regulaminy i statut gminy, w tym w zakresie wykonywania działań z obszaru kultury, a także o informacje, że umowy z podmiotami były zawierane właśnie z Urzędem Miasta.

Wymierzając karę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny argumentował, że koncert, który odbył się w Ciechanowie 2 maja w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokami" zgromadził najwięcej widzów, bo ok. 100 osób w przestrzeni między blokami i ok. 50 osób przebywających w pojazdach na pobliskim parkingu i to właśnie stanowiło naruszenie obowiązującego wówczas zakazu organizowania zgromadzeń ludności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wskazywał przy tym, że nieprzestrzeganie regulacji, dotyczących zakazu organizowania zgromadzeń w czasie stanu epidemii "mogło doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia wielu osób wskutek niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2".

Rzecznik prasowa Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska potwierdzając 5 maja, że wpłynęła tam decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie wymierzająca gminie miejskiej karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł, zwróciła uwagę, że związana jest ona ze zgromadzeniem się osób podczas występu Kasi Kowalskiej 2 maja w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokami".

"Sanepid ocenił, iż na terenie pomiędzy blokami było ok. 100 osób, a ok. 50 znajdowało się w samochodach. Podkreślono, że podczas wydarzenia przestrzegano zachowania wymaganej odległości 2 metrów od siebie, ale odległości nie były zachowane, kiedy artystka poprosiła o podejście pod scenę przebywające tam osoby" - napisała wówczas m.in. w stanowisku przesłanym PAP rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta.

Rybczyńska zaznaczyła wtedy, że wstępna analiza decyzji o nałożonej karze wskazywała, że sanepid "wadliwie ustalił organizatora tych wydarzeń, a co za tym idzie decyzja obarczona jest wadą prawną". Jak dodała, organizatorem wydarzeń "była odrębna jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną". Oceniła też wówczas, że sanepid z niezrozumiałych względów odstąpił od wymogów związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu, co - jak wskazała – doprowadziło do niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego w tej sprawie.

"W naszej ocenie działania sanepidu są wywołane presją medialno-polityczną, a nie rzetelną analizą wydarzenia (...). W związku z powyższym będziemy składać odwołanie od decyzji" – oznajmiła w stanowisku z 5 maja rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta.

Jak informował wcześniej ciechanowski Urząd Miasta, organizatorem odbywających się od 27 kwietnia wydarzeń muzycznych w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokami" był wraz z nim Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej (COEK) STUDIO. Wydarzenia z tego cyklu planowano do 6 maja.

Po informacjach medialnych o koncercie z 2 maja, w oświadczeniu opublikowanym dzień później na jednym z portali społecznościowych, dyrektor COEK Jolanta Grudzińska, oznajmiła, że pozostałe koncerty nie odbędą się. Wyjaśniła zarazem, że formuła "Koncertowania pod blokami" od początku była jasna – "publiczność mieli stanowić mieszkańcy słuchający muzyki z okien, balkonów oraz internauci dzięki transmisji online".

W ramach procedury odwoławczej, po utrzymaniu w mocy kary administracyjnej przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w ciągu miesiąca Urząd Miasta Ciechanowa może skierować sprawę do sądu administracyjnego.