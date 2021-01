O nowym terminie festiwalu poinformowała w poniedziałek PAP Strefa Kultury Wrocław. Jej dyrektor generalny, Krzysztof Maj podkreślił, że organizatorzy podjęli decyzję o zmianie daty wydarzenia, aby cały zaplanowany program miał szansę na realizację.

„We Wrocławiu koniec kwietnia od jakiegoś czasu był zarezerwowany na wielkie święto muzyki jazzowej, ale jesteśmy zgodni z artystami i ich agencjami – nadal wiemy zbyt mało o możliwościach branży koncertowej w okresie wiosennym. Nie chcemy ryzykować i po raz kolejny narażać wszystkich zaangażowanych – w tym naszych odbiorców – na nieustanne zmiany terminu. Jazz nad Odrą to muzycy na scenie i pełna sala, na taką wersję festiwalu jesteśmy gotowi poczekać do września” – powiedział.

Pierwszym koncertem tegorocznego festiwalu, zaplanowanym na 15 września, będzie występ składu Marcin Pater Trio, który zwyciężył w konkursie na Indywidualność Jazzową 2020. „Twórczość zespołu, który zachwycił konkursowe jury, łączy szeroko pojmowaną muzykę jazzową z elementami rocka. Wibrafon jako instrument wiodący nadaje oryginalności i świeżości w brzmieniu grupy, a ich muzyka to przede wszystkim autorskie utwory lidera zespołu, pełne emocji i bezgranicznej energii” – podkreślili organizatorzy.

Zapowiedzieli też, że na scenie muzykom towarzyszyć będzie Leszek Możdżer, gdyż nową tradycją konkursu na Indywidualność Jazzową jest współpraca zdobywcy Grand Prix z dyrektorem artystycznym festiwalu w kolejnym roku.

Tego samego dnia publiczność będzie mogła zobaczyć powracających do programu festiwalu, Brytyjczyków z GoGo Penguin. „Twórczość grupy, okrzykniętej +Radiohead brytyjskiego jazzu+, opiera się w równym stopniu na wpływach rockowych, jazzowych i muzyki minimalistycznej, a także inspiracji złożonymi utworami Aphex Twin czy Four Tet, na podstawie których tworzą swoją dynamiczną i eksperymentalną muzykę” – napisali o grupie organizatorzy. Muzycy przyjadą do Wrocławia po wydaniu albumu „GoGo Penguin”, który trafił na półki w czerwcu ubiegłego roku.

Festiwal potrwa do 19 września i obejmie szereg koncertów, występy finalistów konkursu na Indywidualność Jazzową, całonocne jam session oraz wydarzenia towarzyszące.