O Pidżamie Porno i Grabażu można by pisać dużo i niemal same dobrze rzeczy. Ważne jest, że po raz pierwszy przybędą do Goniądza, aby pokazać się publiczności przyjeżdżającej na Rock na Bagnie. Istniejący z przerwami od grudnia 1987 roku zespół stał się legendą polskiej muzyki. We wrześniu 2019 roku ukazała się ostatnia jak do tej pory, bardzo dobrze przyjęta przez publiczność, płyta poznaniaków „Sprzedawca jutra”. Pewnie część piosenek z tej płyty usłyszycie w Goniądzu.

Reklama

Po trzech latach nieobecności znów na Podlasiu pojawi się szczecińska legenda street punka, czyli zespół The Analogs. Zespół prowadzony przez Pawła Czekałę w międzyczasie też wydał kolejną płytę, więc na jego występ będziemy czekać z niecierpliwością. Podobnie jak na debiutancki koncert St. Omer, grupy stworzonej przez charyzmatycznego Darka „Para Wino” Paraszczuka, w której występują muzycy związani wcześniej zespołami Kryzys, Brygada Kryzys czy Vespa.

Co zagra Radio Bunt?

Swoje występy potwierdzili też zespoły Mamusiu Ratuj w poprzednim wcieleniu znany jako Chaos Ukraina, warszawski Criminal Tango, czyli zgraja stołecznych obiboków grających mieszankę punk rocka, rockabilly, z domieszką swingu, a wszystko utrzymane w charakterze Grzesiuka oraz nowofalowo-postpunkowy Black Flowers z Grudziądza, który zszedł się w zeszłym roku po wielu latach niebytu. Muzycy Black Flowers znani są z takich zespołów jak Cela nr 3, Prosektorium czy Vortex.

Osobną historię zapisało na Rocku Na Bagnie niezależne internetowe Radio Bunt, które także w tym roku stworzy specjalny program. Obecne w Goniądzu od 2014 roku zacznie swój program już 1 lipca „Nocą na Bagnie”, podczas której Pietia Wierzbicki zaprezentuje kolejne wydanie legendarnej już audycji „Zgrzyt”, a zaproszeni przez dziennikarzy artyści zagrają swoje koncerty w specjalnie przygotowanym namiocie. Skład tego koncertu przekażemy w jednym z kolejnych niusów.

Przypominamy, że swój udział w festiwalu potwierdziło wiele zespołów, które miały wystąpić w 2020 roku. Przede wszystkim UK SUBS, dla którego będzie to jedyny koncert w Polsce w tym roku! Drugiego dnia na scenie zamelduje się natomiast Alvin Gibbs & Disobiendient Servants.