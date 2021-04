Porridge Radio powstali w 2015 roku w Brighton i z każdym kolejnym rokiem zdobywali coraz większe uznanie i uwagę fanów niezależnego, alternatywnego grania. W 2018 The Guardian umieścił ich w zestawieniu Top 40 Newcomers, zwracając szczególną uwagę na talent liderki zespołu: "Magnetyzującą Danę Margolin, łączy romantyczność Wolf Alice z (...) mroczną, senną energią PJ Harvey czy Marka Lanegana". Naładowane emocjami kawałki "Lilac" (2019) i "Sweet" (2020) nie pozostawiały wątpliwości, że Porridge Radio będą bardzo ważnym punktem muzycznej alternatywy w nadchodzących miesiącach.

Reklama

W styczniu znaleźli się w zestawieniu NME 100 na 2020 rok. Natomiast ich najnowszy album "Every Bad" otrzymał status Best New Music od Pitchforka. Zespół był również nominowany do prestiżowej nagrody Mercury Prize 2020. W ubiegłym roku ukazały się również single „Good For You”, „7 Seconds” i „The Last Time I Saw You”.

Zespół wykorzystuje lockdown do ciągłego rozwoju i tworzenia nowej muzyki – już początek 2021 przyniósł dwa nowe single, stworzone z irlandzkim producentem Piglet. O sile ich występów na żywo przekonamy się 20 marca 2022 w warszawskiej Hydrozagadce.