Alanis Morissette ogłosiła nowe daty koncertów w ramach jej światowej trasy w latach 2021-2022. Artystka świętuje w ten sposób 25-lecie premiery albumu „Jagged Little Pill”. Złożona z 35 koncertów amerykańska część trasy rozpocznie się 12 sierpnia w Austin w Teksasie. Europejska część trasy zacznie się 28 października koncertem w Hamburgu. Alanis wystąpi w Polsce w Warszawie w hali Expo XXI 6 listopada. Wykona w całości swój słynny album „Jagged Little Pill” oraz selekcję innych hitów, w tym utwory ze swojego ostatniego albumu „Such Pretty Forks In The Road”. Podczas koncertów w Europie na scenie towarzyszyć będzie jej Liz Phair. Europejską część trasy zakończą dwa koncerty w londyńskiej O2 Arenie. W listopadzie 2022 artystka wystąp w Australii, Nowej Zelandii i na Filipinach.

Alanis Morissette nagrała także duet z legendą country, Williem Nelsonem, będący nową wersją jego utworu „On The Road Again”. Jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.