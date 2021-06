"We wtorek w bydgoskiej Operze Nova zabrzmią jego najpopularniejsze i te mniej znane utwory, zaprezentowane także przez młodych zdolnych wokalistów" - czytamy w przesłanej informacji.

Reklama

"Koncert w Bydgoszczy rozpoczyna krótkie tournée po Polsce upamiętniające 30-lecie śmierci Andrzeja Zauchy" – powiedział pomysłodawca oraz dyrektor festiwalu Krzysztof Wolsztyński, cytowany w komunikacie.

Przypomniano, że "to on stoi za organizacją wydarzenia, które od 2009 r. łączy pokolenia miłośników muzyki podczas wielkiego święta polskiej piosenki". "Co roku impreza organizowana przez Fundację +Serca bicie+ dowodzi, że twórczość Zauchy wciąż jest żywa. Świadczy o tym coroczny konkurs, który przyciąga mnóstwo świetnych wokalistów. W tym roku liczba zgłoszeń była rekordowa. W półfinale wystąpiły 22 osoby, z których wybrano finałową piątkę – ta zaprezentuje się podczas koncertu galowego. O złotą, srebrną i brązową nagrodę, a także wyróżnienie od publiczności powalczą Adela Konop, Rafał Kozok, Mikołaj Macioszczyk, Grzegorz Margas i Marta Słociak-Wiszniewska" - napisano o festiwalu.

Niedoceniona gwiazda

"Andrzej Zaucha, w tamtych czasach, gdy był bardzo rozpoznawalną gwiazdą, został niedoceniony. Nie zrobił takiej kariery, jaką mógł, jak wiele innych wypromowanych osób, które było dużo słabszymi wokalistami" - przypomniał Wolsztyński. "Dzisiaj wiele osób sięga po jego piosenki – zwłaszcza młodzi. Oni wyciągnęli i zaprezentowali takie utwory, które rzadko się śpiewało" - wyjaśnił.

Zaznaczono, że "wpływ na to mógł mieć Janusz Szrom, który w jednym miejscu zebrał wszystkie utwory artysty". " jakości konkursu najlepiej świadczą jego dotychczasowi laureaci – wśród nich znajduje się Daria Zawiałow czy Tadeusz Seibert" - czytamy w informacji o festiwalu.

Na scenie Opery Nova, obok Ostrowskiej, Szpaka i Badacha, pojawią się Kasia Moś, Michał Kaczmarek, Dominika Jaszczyńska i Paweł Wolsztyński. "Dodatkowo ciekawe interpretacje utworów patrona festiwalu zaprezentują goście z zagranicy" - poinformowano.

Artystom podczas występów będzie towarzyszyć band pod kierunkiem Pawła Tomaszewskiego. Koncert galowy w Operze Nova poprowadzą dziennikarze muzyczni Maria Szabłowska i Paweł Sztompke.

Organizację wydarzenia wsparły województwo kujawsko-pomorskie i miasto Bydgoszcz.

"Co roku nasi widzowie i słuchacze czekają na ten Festiwal. W tym roku mogą zobaczyć go w kilku miejscach w Polsce, z czego bardzo się cieszymy i serdecznie zapraszamy" - powiedział dyrektor Wolsztyński, cytowany w informacji. "Pierwszy wyjazdowy koncert odbędzie się 7 sierpnia w Świnoujściu. Artyści zaprezentują się tam w tym samym składzie, z jedną zmianą – Kubę Badacha zastąpi Piotr Cugowski. Wiadomo też, że festiwal zawita 29 sierpnia do Torunia, a 10 października do Krakowa – dokładnie 30 lat po śmierci Zauchy" - zapowiedział.

"Być może na koncertowej mapie pojawią się jeszcze inne miejsca, w których będzie można usłyszeć +Byłaś serca biciem+, +Wymyśliłem Ciebie+ czy +Jak na lotni+ w nowych, interesujących interpretacjach" - powiedział dyrektor festiwalu.