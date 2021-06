„Zadymka odbędzie się w nietypowym terminie. Z powodu pandemii musieliśmy przełożyć ją z marca na czerwiec. Myślę, że również w tych warunkach uda nam się zrealizować wielkie wydarzenie muzyczne w Bielsku-Białej. Festiwal, jak żaden inny dotychczas, będzie obecny na ulicach i placach” – powiedział dyrektor Zadymki Jerzy Batycki.

Festiwal rozpocznie się 23 czerwca i potrwa pięć dni. Koncerty będą się odbywały na powietrzu, m.in. na miejskich placach oraz w hali namiotowej pod Dębowcem.

Centralną postacią Zadymki będzie Wynton Marsalis. Wystąpi dwukrotnie. Najpierw, 25 czerwca, ze swoim septetem. Będzie to europejska premiera albumu „The Democracy! Suite”. Dzień później zaprezentuje słynną Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Amerykański trębacz i kompozytor, laureat nagród Grammy, wróci do Bielska-Białej po 27 latach. Podczas pobytu organizatorzy Zadymki zaplanowali dodatkowe jego spotkania z muzykami, dziennikarzami i publicznością.

Elementem festiwalu będzie oficjalne nadanie rondu w centrum miasta imienia Bielskiego Jazzu. „Wynton Marsalis osobiście otworzy rondo” – dodał Batycki.

W programie, który opublikowali organizatorzy – bielskie stowarzyszenie Sztuka Teatr, znalazły się m.in. koncerty Chrisa Botti, Wojciecha Mazolewskiego, trio Włodzimierza Nahornego oraz jego gości - Beaty Przybytek, Wojciecha Myrczka, Stanisława Soyki, Piotra Damasiewicza, The Israel Project, The Jakob Manz Project, Nene Heroine, a także laureatów „zadymkowego” konkursu dla młodych zespołów – formacji klarnecisty Joaquino Martineza Sosy.

Podczas festiwalu 35-lecie istnienia obchodziła będzie formacja Voo Voo. Jej lider otrzyma od stowarzyszenia Sztuka Teatr nagrodę artystyczną „Wulkanu muzycznego”. Będzie nią statuetka wykonana przez bielską rzeźbiarkę Lidię Sztwiertnię.

Dj Maestro z Niderlandów zaprezentuje remix przebojów Marii Koterbskiej. „Wielka dama piosenki odeszła od nas niedawno. Chcieliśmy pamięć o niej szczególnie podkreślić” – powiedział Jerzy Batycki.

Roman Frankl, syn Marii Koterbskiej, zaznaczył, że bardzo go cieszy taka interpretacja piosenek matki. „Najwyższy czas, żeby młoda generacja usłyszała mamę może nico inaczej niż dotychczas” – powiedziała.

Podczas Zadymki ulicami miasta przejdzie „parada nowoorleańska”.

Lotos Jazz Festival - Bielska Zadymka Jazzowa to jedno z ważniejszych wydarzeń na polskiej scenie jazzowej. Dotychczas w Bielsku-Białej na Zadymce wystąpili m.in. Wayne Shorter, Hank Jones, Charlie Haden, Joe Lovano, Dave Doulgas, Terence Blanchard, Roy Hargrove, Pat Metheny, David Murray, John Patitucci, Ahmad Jamal i Benny Golson.