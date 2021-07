Francuska Gojira to jedna z największych nazw we współczesnym metalu. Kiedy już wydawało się, że rozwój gatunku wyhamował, bracia Duplantier – wokalista i gitarzysta Joe oraz perkusista Mario, wspierani przez gitarzystę Christiana Andreu i basistę Jean-Michela Labadie – dowiedli, że ta muzyka nie ma granic. Połączyli żywioły, które wcześniej się nie spotykały, uzyskując unikalny stop death metalu, groove metalu i progmetalu. Wymyślone to jest z taką śmiałością i zagrane z takim feelingiem, że Gojira nie zapoczątkowała nowego trendu tylko dlatego, że nie sposób za nimi nadążyć. To klasa sama w sobie, potwierdzana tak wybitnymi albumami, jak „The Way of All Flesh”, „L'Enfant Sauvage” i „Magma” oraz porywającymi koncertami. Ich najnowsza płyta – "Fortitude" – dała zespołowi awans do czołówki już nie tylko metalu, ale po prostu współczesnego rocka, a wszystko to bez chodzenia na kompromisy, bez zbaczania z raz wybranej drogi.

Reklama

Alien Weaponry to również dla metalu odkrycie zupełnie nowych terytoriów. Trio zabierze was w wyprawę na drugą półkulę, do Nowej Zelandii, gdzie udało im się zespolić thrash metal z maoryskim tańcem wojennym. Ich debiutancki album „Tū” jest znakomity, ale dopiero seria koncertów na europejskich festiwalach uświadomiła wszystkim, z jaką siłą mamy do czynienia. We wrześniu 2021 idą za ciosem, wydając płytę zatytułowaną "Tangaroa".

Employed To Serve - post-hardcore, nu metal i thrash żyją zaskakująco zgodnie w tej muzyce, ale jej nastrój jest zdecydowanie bojowniczy. To brytyjski kwintet, na froncie którego stoi kipiąca wściekłością wokalistka Justine Jones. Korzystając z wymuszonej przez zarazę przerwy od intensywnego koncertowania, Employed To Serve skończyli pracę nad swoim czwartym materiałem, następcą świetnego "Eternal Forward Motion" – i nie zawahają się go użyć.

Koncerty odbędą się:

27 stycznia 2022 - Wrocław "A2"

Ceny biletów:

169 zł – przedsprzedaż

190 zł - w dniu koncertu

28 stycznia 2022 - Kraków "Tauron Arena Kraków"

Ceny biletów:

189 zł - siedzące A

149 zł - siedzące B

169 zł - stojące płyta

W dniu koncertu +21 zł drożej.