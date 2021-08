O szczegółach tegorocznej odsłony festiwalu poinformowała PAP Strefa Kultury Wrocław. Scenę główną przeniesiono w tym roku do Teatru Polskiego, na drugą lokalizację wybrano natomiast scenę w podwórku Impartu.

Pierwszego dnia festiwalu wystąpią tam m.in. Brytyjczycy z grupy GoGo Penguin, okrzykniętej „Radiohead brytyjskiego jazzu” oraz wrocławski kwartet Błoto, którego brzmienie określono jako „mocno osadzone na brutalnych hip-hopowych fundamentach”.

Następnego dnia, pod szyldem „Piotr Wojtasik Presents” wrocławski trębacz zaprezentuje nowy projekt, do którego zaprosił inspirujących muzyków różnych generacji. Na scenie pojawią się m.in. Viktor Tóth, Bartosz Pernal, Darek Oleszkiewicz, Leszek Możdżer, Emose Uhunmwangho, Magdalena Zawartko oraz Anna Maria Mbayo.

Do Wrocławia przyjedzie także Nubya Garcia, wielokrotnie nagradzana saksofonistka i kompozytorka, która w 2020 roku wydała swój debiutancki album „Source” inspirowany hip-hopem, dubstepem, soulem i calypso. Na festiwalu pojawi się także pianista Gerald Clayton, który zagra utwory oryginalnie zarejestrowane na płytę „Happening: Live at the Village Vanguard", nominowaną do nagrody Grammy.

W programie znalazł się również występ Joe Lovano, który na saksofonie tenorowym zaprezentuje się wraz z pianistką Marylin Crispell oraz perkusistą Carmenem Castaldim. Artyści tworzą Trio Tapestry.

Ważnym elementem festiwalu będą także przesłuchania finałowe w konkursie na Indywidualność Jazzową 2021, które zakończy uroczysta gala wręczenia nagród. Nad Odrę powrócą również laureaci poprzednich edycji konkursu – zaplanowano wspólny występ składu Marcin Pater Trio (Grand Prix 2020) z Leszkiem Możdżerem oraz koncert Kuba Banaszek Quartet (Grand Prix 2019).

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas festiwalu działać będzie także ciesząca się popularnością bezpłatna scena na placu przed Impartem. Program koncertów w tej lokalizacji ujawniony zostanie w kolejnych tygodniach. Nie zabraknie także jam session w klubie festiwalowym w Imparcie.

Tegoroczna 57. edycja Jazzu nad Odrą potrwa od 15 do 19 września.