Świętując swoje 40-sto lecie, jeden z najważniejszych thrash-metalowych zespołów - Anthrax, ogłasza swoją pierwszą europejską trasę od lata 2019 roku. Zaczynając 27 września 2022 w Birmingham, zespół zagra 28 koncertów w 16-stu różnych krajach, kończąc trasę 5 listopada w Zurychu. Municipial Waste, crossover-thrashowa kapela, zagra jako support podczas wszystkich koncertów. Bilety trafią do sprzedaży już w ten piątek, 20-stego sierpnia o 11:00 na LiveNation.pl.

„Minęło wiele czasu, odkąd ostatnio graliśmy w UK i Europie” - mówi perkusista Charlie Benante – „ale niedługo wracamy zrobić sporo hałasu. Ponieważ nie zobaczymy się przed 2022, gwarantujemy, że każdy koncert będzie niezapomniany. Nie będziemy po prostu grać piosenek z 4 dekad, by uczcić nasze 40-sto lecie - my opowiemy WAM naszą historię! - ale możemy równie dobrze zagrać parę nowych kawałków. Nie możemy się doczekać by zobaczyć wszystkie wasze radosne, uśmiechnięte twarze!!!" Na tej trasie fani mogą się spodziewać Anthrax w składzie: Joey Belladonna/wokale, Scott Ian/gitara rytmiczna, Frank Bello/bas, Charlie Benante/perkusja i Jon Donais/gitara. Zespół zagra utwory ze wszystkich 4 dekad - największe hity oraz mniej znane piosenki. "Jest coś specjalnego w Europie" mówi Belladona. "Nasi fani tutaj zawsze wyrażają niesamowity entuzjazm na naszych koncertach i lubię tutaj grać bardziej niż ktokolwiek może sobie to wyobrazić, więc czekamy z niecierpliwością na tę trasę."