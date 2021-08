Jesienią wreszcie przychodzi czas na to, by Daria Zawiałow zaznajomiła bliżej fanów ze swoim ostatnim albumem "Wojny i noce". Co prawda część piosenek dała się już słyszeć ze scen letnich koncertów, ale większość trzymana była na szczególną okazję jaką jest jesienna trasa, zatytułowana dokładnie tak samo jak album.

W warstwie graficznej i scenograficznej trasa orbitować będzie wokół znanych już elementów kultury japońskiej, ale to w klubach, na scenach bardziej kameralnych niż festiwalowe będzie można je łatwiej dostrzec i docenić. Reklama Organizatorzy nie zdradzają dokładnego repertuaru koncertów, ale ma nie zabraknąć ostatnich singli takich jak „Za krótki sen” „Wojny i noce” czy „Kaonashi”, które zmieszają się zarówno z piosenkami jeszcze na koncertach nie słyszanymi i jaki i z utworami dobrze z znanymi z poprzednich tras i płyt. Wojny i Noce tour: 09/10 - Kraków Studio

13/10 - Szczecin Filharmonia

16/10 - Gdańsk B90

21/10 - Wrocław A2

22/10 - Gliwice Arena

30/10 - Łódź Wytwórnia

11/11 - Poznań MTP

04/12 - Toruń Jordanki

10/12 - Warszawa COS Torwar

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję