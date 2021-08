Trio wystąpi w składzie Stefano Bollani (fortepian), Gabriele Evangelista (kontrabas) i Bernardo Guerra (perkusja).

"Gwiazda europejskiego jazzu, wirtuoz włoskiego fortepianu. Erudyta muzyczny, kompozytor, który łączy wirtuozerię techniczną z poczuciem humoru i niezrównaną wszechstronnością techniczną. Do swych improwizowanych fantazji wplata style przeróżne" - czytamy w informacji o Bollanim.

Przypomniano, że "występuje w prestiżowych scenach świata", a "jako solista gra klasykę z najlepszymi orkiestrami symfonicznymi, nagrywa duety z Chickiem Coreą, Enrico Ravą (mentorem i przyjacielem), z duńskim trio dla ECM, a także włoską i brazylijską muzykę, czy wariacje fortepianowe na temat opery rockowej +Jesus Christ Superstar+". "Uznany za najlepszego jazzmana Europy już w 2007 r. jako laureat Hans Koller European Jazz Prize" - podkreślono.

Zaznaczono, że "w uznaniu za jego zasługi, otrzymał tytuł doktora honoris causa Berklee College of Music w Bostonie". "Współpracuje z czołówką światowego jazzu, pisze książki, jest autorem i gospodarzem programów telewizyjnych, realizuje wielu projektów teatralnych i filmowych, w których bierze udział" - napisano.

"Stefano Bollani urodzony w Mediolanie w 1972 r., grę na fortepianie rozpoczął w wieku sześciu lat, w 1993 r. ukończył Cherubini Conservatory we Florencji" - czytamy o muzyku.

Jak zaznaczono, "przełomem w jego działalności okazało się spotkanie w 1996 r. z mentorem i mistrzem, dziś przyjacielem – Enrico Ravą". "Muzycy dali wspólnie setki koncertów na całym świecie, nagrali trzynaście docenionych i nagrodzonych przez międzynarodową krytykę albumów" - napisano.

Zwrócono uwagę, że "artysta nieustanie szuka inspiracji". "Najchętniej czerpie z teraźniejszości improwizując z wybitnymi mistrzami, jak: Chick Corea, Gato Barbieri, Pat Metheny, Richard Galliano, Paolo Frescu, Bill Frisell, Paul Motian, Hamilton de Holanda" - wyjaśniono.

"Ten sam duch poszukiwacza towarzyszy mu, gdy gra z orkiestrami symfonicznymi, jak: La Scala w Mediolanie i Orchestre National de Paris, Gewandhaus w Lipsku, występując pod batutą takich dyrygentów jak Riccardo Chailly, Krjstian Jarvi, Daniel Harding. Wielokrotnie nagradzany za swoje albumy, m.in.: +O Que sera+ uznany jednym z najlepszych albumów przez amerykański magazyn +DownBeat+ oraz włoski +JazzIt+, najlepszy album +Gleda Songs from Scandinavia+ nagrany w Nowym Jorku (Jesper Bodilsen, Morten Lund, Mark Turner i Bill Frisel) według +Musica Jazz+" - czytamy w informacji o jazzmanie.

Podkreślono, że "wśród wielu nagród i wyróżnień artysta otrzymał Europejską Nagrodę dla Najlepszego Europejskiego Muzyka Jazzowego (2007, Hans Koller European Jazz Prize), i jest umieszczony przez amerykański magazyn +All About Jazz+ na liście pięciu najważniejszych muzyków roku".

"Do innych prestiżowych nagród i wyróżnień, które Bollani otrzymał, należą, m.in: 2004 – New Star Award (nagroda japońskiego magazynu +Swing Journal+), 2006 – Włoski muzyk roku (+Musica Jazz+), 2006 – Fortepian solo (+Musica Jazz+), 2007 – Muzyk Roku (amerykański magazyn +All About Jazz+), 2010 – Muzyk Roku (+Jazz Music+), 2011 – Florencka Nagroda na świecie, 2011 – Los Angeles Excellence Award dla włoskiej kultury na świecie, 2012 – Mediolańska Nagrody Muzyczna, 2013 – Echo Jazz-Preis (album roku w kategorii +Big Band+)" - napisano.

Przypomniano, że "z inicjatywy Prezydenta Republiki Włoskiej artysta został odznaczony Orderem Komandorskim za zasługi dla Republiki Włoskiej".

Początek koncertu - 28 sierpnia o godz. 19 na Rynku Starego Miasta. Partnerem wydarzenia jest Włoski Instytut Kultury w Warszawie.

"27. edycja popularnego festiwalu Jazz na Starówce upływała głównie pod znakiem polskich wykonawców na znak solidarności i wsparcia rodzimej sceny jazzowej w czasie pandemii. Wystąpiły gwiazdy polskiego jazzu, były jazzowe odkrycia, premiery i wyjątkowe projekty. Nie brakowało znakomitych akcentów międzynarodowych" - czytamy w informacji przesłanej przez dyrektorów festiwalu Krzysztofa Wojciechowskiego i Iwonę Strzelczyk Wojciechowską.

Przypomniano, że "festiwal zainaugurowała legenda polskiej sceny jazzowej Zbigniew Namysłowski Quintet, jubileusz 20-lecia pracy artystycznej świętował zespół RGG Trio; była premierowa propozycja na polskiej scenie jazzowej Smoliński-Chyła-Sarnecki".

"Był The Great Jazz from New York, Jeremy Pelt z premierowym projektem +Griot: This Is Important+, a na finał gwiazda europejskiego jazzu i wirtuoz włoskiego fortepianu Stefano Bollani Trio" - napisano.

"Pokazaliśmy to, co dziś w jazzie klasyczne i związane z tradycją, jak również nowe trendy kreowane przez pionierów gatunku. Połączyliśmy tradycję i współczesność" - podkreślili dyrektorzy festiwalu.

Festiwal dofinansowano ze środków: Miasta Stołecznego Warszawy, Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących ze środków Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Zarządu Województwa Mazowieckiego.