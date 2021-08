W tym roku Katowice mają aż dwa powody do świętowania – kolejną rocznicę uzyskania praw miejskich oraz półwiecze jednego z symboli miasta, czyli „Spodka”. Obie rocznice połączy tegoroczna edycja Urodzin Miasta „Kocham Katowice”, która odbędzie się 11 września.

Od 2018 roku główny urodzinowy koncert w Strefie Kultury ma specjalną formułę. Wybrana gwiazda polskiej muzyki obejmuje kierownictwo artystyczne koncertu i zaprasza wspaniałych gości, aby razem przygotować specjalny program.

Po Organku i Abradabie przyszła kolej na Krzysztofa Zalewskiego. Kariera tego muzyka rozpędziła się na dobre w 2016 roku, gdy wydał debiutancką solową płytę „Złoto”. Artysta umiejętnie balansuje między muzyką popularną a alternatywną, nie zatracając swoich rockowych korzeni. Wykonując z dużym sukcesem utwory Czesława Niemena w projekcie „Zalewski śpiewa Niemena”, udowodnił, że dobrze czuje się też w repertuarze innych artystów. To artysta o wielu twarzach - znany jest także z Radia 357, gdzie prowadzi autorska audycje.

Koncert “Krzysztof Zalewski i przyjaciele” poprzedzi duet producenta i multiinstrumentalisty Smolika oraz brytyjskiego wokalisty Keva Foxa, czyli znany projekt Smolik // Kev Fox. Zarówno Smolik, jak i Kev Fox wystąpią również w drugiej części wieczoru, podczas koncertu Krzysztofa.

– Jestem przekonany, że to wydarzenie zgromadzi w Strefie Kultury kilka pokoleń miłośników muzyki z Katowic i całej Metropolii, i w odpowiedni sposób podkreśli nasz status jedynego w Polsce Miasta Muzyki UNESCO – mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

Sam Zalewski zaprasza na koncert wspominając:

– Katowicki Spodek to kultowe miejsce dla polskiej muzyki. Pękam więc z dumy, że będę mógł być dyrektorem artystycznym koncertu na 50-lecie tego odlotowego miejsca. Gościły tam największe gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki. Sam odwiedziłem Spodek po raz pierwszy w 2000 roku jako piętnastoletni fan Iron Maiden. Na koncercie nie zabraknie wielu znakomitych gości, przywołamy przeboje zespołów, które pojawiały się w Katowicach na przestrzeni półwiecza, no i oczywiście zagram też trochę własnych piosenek. Pełen entuzjazmu zabieram się do prób. Widzimy się we wrześniu!

Wydarzenie promuje sesja fotograficzna, która odbyła się niedawno w kultowym wnętrzu “Spodka”. Katowicki “Spodek” to olbrzymia powierzchnia przykryta 300-tonową kopułą, dzięki której przypomina kosmiczny obiekt - tzw. ufo. Nie bez powodu ten 50-letnia budowla nazywana jest jedną z ikon polskiej architektury. Autorką zdjęć Krzysztofa Zalewskiego, jak i całej kosmicznej oprawy wizualnej koncertu, jest Marta Kacprzak.

Wszystkie wydarzenia odbędą się zgodnie z obowiązującymi we wrześniu obostrzeniami pandemicznymi.