Jak poinformowały władze hrabstwa Suffolk w południowo-wschodniej Anglii, na terenie którego w dniach 22-25 lipca odbył się festiwal Latitude, stwierdzono po nim 1051 przypadków koronawirusa.

Była to pierwsza duża impreza po zniesieniu restrykcji covidowych w Anglii, ale festiwal był częścią pilotażu, zatem wszyscy uczestnicy musieli mieć albo dowód szczepienia, albo negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Z danych wynika jednak, że 432 osoby miały koronawirusa w czasie festiwalu, a 619 zakaziło się nim w trakcie wydarzenia. Spośród 1051 wykrytych przypadków, 175 stwierdzono u mieszkańców Suffolk, co oznacza, że reszta mogła później roznosić wirusa w innych częściach kraju. W festiwalu Latitude uczestniczyło 37 tys. osób.

Z kolei władze Kornwalii podały, że ok. 4700 przypadków koronawirusa może mieć związek z muzyczno-surfingowym festiwalem Boardmasters, który odbył się w dniach 11-15 sierpnia w Newquay, przy czym z racji tego, że od jego zakończenia upłynęło niewiele czasu, ta liczba nie jest ostateczna. Około 800 osób, u których wykryto koronawirusa mieszka w Kornwalii, a trzy czwarte zakażonych jest w wieku 16-21 lat. W festiwalu brało udział ok. 50 tys. osób.

Trzy dystrykty Newquay mają obecnie najwyższe w Anglii wskaźniki zakażeń koronawirusem w stosunku do populacji - w ciągu siedmiu dni do 18 sierpnia włącznie w Newquay East wyniósł on 1806 na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w całej Anglii było to 308.

Po zniesieniu niemal wszystkich restrykcji covidowych w Anglii, co nastąpiło 19 lipca, nie ma nakazu, by ograniczać wstęp na wydarzenia tylko do osób zaszczepionych bądź z negatywnym wynikiem testu, rząd zachęca jednak organizatorów, by wprowadzali takie wymogi. Od połowy września wstęp do klubów nocnych będą miały wyłącznie osoby zaszczepione.