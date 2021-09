Jak poinformował organizator Festiwalu, TVP, "pierwszy koncert tegorocznego festiwalu +Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!+ rozpocznie się w 3 września o 20.15. Koncert poprowadzą Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora oraz Marek Sierocki. Na scenie wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak, Cleo, Anna Dereszowska, Justyna Steczkowska, Izabela Trojanowska, Kasia Moś, Kamil Bednarek, Enej, Ira, Shakin’ Dudi, Karolina Stanisławczyk, Piotr Cugowski, Lombard, Jerzy Grunwald, Zespół Śląsk, Blue Cafe oraz Gromee.

Reklama

Podczas sobotniego inauguracyjnego koncertu "Debiuty", (o godz. 22.40) na scenie opolskiego amfiteatru wystąpi dziesięcioro debiutantów. Łukasz Brodowski i Tomasz Bulzak - laureaci programu „Szansa na sukces” oraz KasjaN, Janek Traczyk, Ania Byrcyn, Bartek Deryło, Amelia Andryszczyk, Tadeusz Seibert, Daria Barszczyk (laureatka "Festiwalu Zaczarowanej Piosenki") i Sabina Szewczyk (laureatka Narodowego Centrum Polskiej Piosenki). Jak podało TVP "debiutanci będą walczyć o nagrody wykonując autorskie piosenki. Zwycięzcę nagrody głównej im. Anny Jantar wyłoni profesjonalne jury. Drugi ze zwycięzców zostanie wyłoniony w głosowaniu SMS przez publiczność".

Przeboje małego ekranu

Drugi dzień festiwalu rozpocznie koncert "Wielkie Przeboje Małego Ekranu". Podczas koncertu widzowie usłyszą wykonania kultowych piosenek takich jak: "Przed nocą i mgłą", "Czterdziestolatek", "M jak miłość", "Uciekaj moje serce", "Wojna domowa", "Życie jest nowelą". W koncercie wezmą udział: Maryla Rodowicz, Sara Egwu James, Rafał Brzozowski, Viki Gabor, Roksana Węgiel, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Anna Jurksztowicz, Halina Mlynkova, VOX, Andrzej Rosiewicz, Janusz Radek, Andrzej Młynarczyk, Tadeusz Chudecki, Ira, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Sound’n’Grace, Ania Dąbrowska, Pączki w tłuszczu, Tomasz Stockinger, Pectus, Marek Molak, Sonia Maselik, Grzegorz Skawiński z zespołu Kombii, Sławek Uniatowski, Edward Hulewicz, Marta Gałuszewska, Siostry Szydłowskie (Elżbieta Szymańska, Jolanta Szydłowska-Cichoń, Krystyna Szydłowska) i Barbara Parzeczewska.

Niedzielny Koncert Premier, który zapoczątkuje występ ubiegłorocznych zwycięzców konkursu: Lanberry z piosenką „Plan awaryjny” i Stanisławy Celińskiej z piosenką „Niech minie złość”. W części konkursowej koncertu w zaprezentuje się dziesięciu polskich wykonawców, których premierowe piosenki zostały zakwalifikowane przez Radę Artystyczną 58. KFPP. W „Premierach” wystąpią Paulla, PUTONROCK, Three Of Us, A. S.A. Anna Sokołowska Alabrudzińska, Kasia Moś ft. Jarecki, Bartek Królik, Roksana Węgiel, Krystian Ochman, Martin Lange i Natalia Zastępa. Uczestnicy Premier będą rywalizować: o nagrodę im. Karola Musioła, przyznawaną przez publiczność w głosowaniu SMS-owym oraz o nagrodę jury, w którego skład wejdą artyści, dziennikarze i krytycy z branży muzycznej.

Podczas festiwalu odbędą się również koncerty: z okazji 50. rocznicy wydania płyty „Marek Grechuta i Anawa”, „Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną”, „Koncert piosenki literackiej” i „Scena Alternatywna TVP Kultura”.