Martha Argerich i Belcea Quartet wykonają Kwintet fortepianowy Roberta Schumanna Es-dur op.44. Koncert na 4 fortepiany i smyczki Bacha zagrają Martha Argerich, Dang Thai Son, Kevin Kenner i Julianna Awdiejewa, pianistom towarzyszyć będą dwa kwartety smyczkowe Belcea i Simply Quartet. III Koncert fortepianowy Beethovena – Seong-Jin Cho i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki.

XVIII Konkurs Chopinowski

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwać będzie od 2 do 23 października. Do udziału zakwalifikowało się 87 pianistów. Polacy zakwalifikowani w drodze eliminacji to Aleksandra H. Dąbek, Joanna Goranko, Mateusz Krzyżowski, Jakub Kuszlik, Julia Łozowska, Tomasz Marut, Zuzanna Pietrzak, Aleksandra Świgut, Marcin Wieczorek, Andrzej Wierciński oraz Viet Trung Nguyen reprezentujący Wietnam i Polskę.

Regulamin Konkursu Chopinowskiego dopuszcza zakwalifikowanie laureatów niektórych (ściśle w nim określonych) konkursów pianistycznych do udziału w przesłuchaniach konkursowych z pominięciem etapów kwalifikacyjnego oraz eliminacji. Będzie to pięciu Polaków - Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Szymon Nehring, Kamil Pacholec i Piotr Pawlak; dwóch pianistów ze Stanów Zjednoczonych: Evren Ozel oraz Avery Gagliano, Japończyk Tomoharu Ushida i Yutong Sun z Chin.