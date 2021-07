"Eliminacje do konkursu były sprawą absolutnie priorytetową" – zaznaczyła w rozmowie z PAP Joanna Bokszczanin, kierownik Biura Konkursu Chopinowskiego w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.

Reklama

„Na to wydarzenie czekało już od ponad roku 163 pianistów z ponad 30 krajów. Jest to naprawdę duża grupa młodych ludzi i mamy poczucie, że naszym obowiązkiem jest wyłonienie jak najszybciej osiemdziesięciu uczestników konkursu głównego, który – mamy nadzieję – odbędzie się w październiku” – zaznaczyła.

Okazało się, jak mówi Joanna Bokszczanin, że zdecydowana większość pianistów gotowa jest, pomimo rozmaitych restrykcji, przyjechać do Warszawy w lipcu, po to, aby zaprezentować się na żywo przed jurorami i - miejmy nadzieję - również przed publicznością. Z liczby 163 pianistów tylko sześciu odwołało swój udział w eliminacjach.

Wszyscy jurorzy Konkursu Chopinowskiego doskonale znają formułę przesłuchań online. Na takie rozwiązanie, w fazie eliminacyjnej, decyduje się w tym roku wielu organizatorów, takich znaczących wydarzeń, jak Konkurs Królowej Elżbiety w Brukseli, Rubinsteina w Tel Awiwie, czy Konkurs w Leeds.

„Większość jurorów Konkursu Chopinowskiego preferuje jednak tradycyjny sposób oceniania, oparty na przesłuchaniach na żywo. Po długich, wielostronnych konsultacjach i analizie sytuacji odrzuciliśmy formułę przesłuchań online” - zaznacza Bokszczanin. "Proszę pamiętać, że fazę opartą na ewaluacji nagrań wideo mamy już za sobą" - dodaje.

Nie jest to jednak doskonała forma prezentacji i jak zdradza Kierownik Biura Konkursu, w przyszłości planuje się odejście od tego rodzaju formy nagrań. „Dzięki kontaktom z uczestnikami wiemy, że większość z nich negatywnie odbiera granie tylko do kamery. To bardzo trudne doświadczenie dla młodych artystów, które nie daje im szansy pełnego zaprezentowania swoich możliwości” – mówi Bokszczanin.

Występy pianistów podczas eliminacji – jak zapewniają organizatorzy - mają się odbywać z udziałem publiczności.

Obecność publiczności na Konkursie Chopinowskim jest bardzo istotna – podkreśla Bokszczanin. „To słuchacze w znacznej mierze tworzą atmosferę konkursu, uskrzydlają pianistów, a Warszawę zmieniają na kilka tygodni w światową stolicę muzyki. Na Konkurs Chopinowski, przeżywany w Filharmonii Narodowej, czekają na całym świecie tysiące szczęśliwych posiadaczy biletów. Czekają też miliony miłośników Chopina, którzy zmagania konkursowe śledzić będą za pośrednictwem mediów” – wyjaśnia.

Organizatorzy eliminacji starają się monitorować wszelkie ograniczenia w podróżowaniu pomiędzy Polską a krajami reprezentowanymi przez uczestników eliminacji. „Pracujemy oczywiście ze świadomością, że to stan na dziś i że wszystko się ciągle zmienia. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja będzie się poprawiać – zauważa Bokszczanin.

I dodaje: „zamierzamy wdrożyć wszelkie możliwe procedury, które powinny zminimalizować ryzyko zakażenia i nad którymi w chwili obecnej pracujemy, zresztą nie tylko z myślą o jurorach, ale również o uczestnikach eliminacji i publiczności”.

Eliminacje do Konkursu Chopinowskiego odbywać się będą od 12 do 23 lipca w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwać będzie od 2 października do 23 października 2021 r.