Po premierze głośnego debiutanckiego albumu „No Mythologies to Follow” w 2014 roku osiągnęła światowy sukces dzięki „Lean On”, nagranemu z Major Lazer. Jest to jeden z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów, z globalną sprzedażą przekraczającą 13,1 miliona i ponad trzema miliardami streamów.

Chociaż artystka opisuje ten czas jako „przygodę życia”, zanim skończyła trasę koncertową „Forever Neverland” w 2019 roku, MØ zdała sobie sprawę, że jest wypalona zawodowo. Po powrocie do Danii czuła się wyczerpana fizycznie i psychicznie. „Musiałem zrobić sobie przerwę, żeby dowiedzieć się, dokąd zmierzam i czego chcę.” – mówi.

„Motordrome”. To tytuł, który nie tylko wskazuje na motywy albumu, ale jest zgodny dźwiękami i kierunkiem estetycznym, które MØ teraz odkrywa. Skłania się w ciemniejszy, senny pejzaż dźwiękowy, z echami punkowych i grunge'owych korzeni MØ. Rezultatem są jedne z najbardziej klimatycznych i genialnych popowych piosenek, jakie MØ kiedykolwiek napisała.

I które usłyszymy na koncercie w Polsce.