– Jazzowa Jesień to dla mnie więcej niż festiwal: to miejsce, fizyczna przestrzeń, w której żyje muzyka Tomasz Stańko: nie tylko ta, którą pisał i grał, ale ta, która go inspirowała, intrygowała – którą kochał. To wreszcie, a może przede wszystkim, miejsce, w którym ten świat dźwięku może dalej się rozwijać, rozszerzać i rozkwitać. Żywy pomnik? A może po prostu żywa muzyka – mówi producentka festiwalu, Anna Stańko.

Reklama

19. Jazzowa Jesień rozpocznie się koncertem jednego z najbardziej interesujących i żywiołowych młodych pianistów współczesnego jazzu, kilkakrotnie nominowanego do nagrody Grammy – Vijaya Iyera. Znakomity pianista na scenie Bielskiego Centrum Kultury wystąpi w trio i zaprezentuje utwory z najnowszej, wydanej wiosną br. płyty “Uneasy”. Towarzyszyć mu będą Linda Oh na kontrabasie i Tyshawn Sorey na perkusji.

Drugim koncertem pierwszego dnia festiwalu będzie występ Jakoba Bro. Ten duński gitarzysta i kompozytor, będący najważniejszym reprezentantem duńskiej sceny jazzowej na świecie, zaprezentuje swoje nowe trio, które tworzy wraz z norweskim trębaczem Arve Henriksenem i hiszpańskim perkusistą Jorge Rossy. W Bielsku-Białej usłyszymy materiał z jego piątej płyty nagranej dla ECM “Uma Elmo”, która zebrała doskonałe recenzje na całym świecie. Jednym z ważniejszych momentów albumu jest utwór „To Stanko” – wyciszony hołd, który artysta nagrał, by uczcić życie i brzmienie Tomasza Stańko, w którego zespole grał, nagrywał i koncertował na całym świecie przez ponad pięć lat.

Nieskazitelny i przenikliwy

Drugi dzień 19. Jazzowej Jesieni rozpocznie koncert kwintetu Mathiasa Eicka. Ton jego trąbki opisano na łamach New York Timesa jako nieskazitelny i przenikliwy. Uczestnicy 19. Jazzowej Jesieni – jako pierwsi w Polsce – będą mogli usłyszeć na żywo materiał z jego najnowszej płyty "When we leave". W Bielsku-Białej norweskiemu trębaczowi towarzyszyć będą skrzypek Håkon Aase, jeden z najwybitniejszych improwizatorów swojego pokolenia, pianista Andras Ulvo i gitarzysta basowy Audun Erliern. Kwartet dopełni znakomity perkusista Torstein Lofthus. Album "When we leave" został nagrany w Oslo w Rainbow Studio w sierpniu 2020 roku, a swoją premierę miał we wrześniu 2021.

W piątkowy wieczór usłyszymy również projekt specjalny przygotowany na festiwal przez Macieja Obarę. W wyjątkowym wieloosobowym ensemble, do którego saksofonista zaprosił muzyków z nowej polskiej sceny jazzowej, wystąpią Tomek Dąbrowski (trąbka), Dominik Wania i Grzegorz Tarwid (instrumenty klawiszowe), Ole Morten Vagan (kontrabas) i Gard Nilssen (perkusja). Maciej Obara, który od samego początku swojej artystycznej drogi konsekwentnie rozwija swój własny język muzyczny, nawiązał do kompozycji Tomasza Stańko z albumu “Chameleon”, tytułując ten projekt “Euforila”.

Reklama

Ostatniego dnia festiwalu premierę będzie miał specjalny projekt “Anxious Beauty” Kasi Pietrzko – urodzonej w Bielsku-Białej pianistki, kompozytorki i aranżerki. Laureatka nagrody Grand Prix Jazz Melomani 2018 w kategorii Nadzieja Melomanów na scenie Bielskiego Centrum Kultury zrealizuje swoje wieloletnie marzenie: zagra koncert na duży skład: z towarzyszeniem jazzowego combo i ośmiosobowego chóru.

W finale 19. Jazzowej Jesieni wystąpi duet Skalpel z towarzyszeniem muzyków Jazz Quartet i Piotra Damasiewicza. Artyści zaprezentują projekt zatytułowany “Music for S”, podczas którego usłyszymy elektroakustyczne impresje inspirowane muzyką wieloletniego dyrektora artystycznego Jazzowej Jesieni. Już sam tytuł koncertu nawiązuje do pierwszego album kwintetu Tomasza Stańko, wydanego w 1970 roku. Album “Music for K” dedykowany był Krzysztofowi Komedzie. Duet DJów i producentów Skalpel podczas 19. Jazzowej Jesieni zaprezentuje własną interpretację całokształtu jego twórczości.

Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej od trzech lat nosi imię Tomasza Stańko, współtwórcy i wieloletniego dyrektora artystycznego. Obecnie, za program Jazzowej Jesieni odpowiada jego córka i menadżerka, Anna Stańko. Wybitny trębacz i kompozytor, który pozostaje duchem Jazzowej Jesieni, tak mówił o festiwalu: – Zawsze kochałem różnorodność i skrajności, zarówno w mojej muzyce, jak i sztuce w ogóle. Tutaj, podczas tworzenia programu festiwalu udało mi się pogodzić te dwie moje fascynacje i dzięki temu efekt jest tak niezwykły.

W poprzednich latach na festiwalu gościły takie gwiazdy światowej muzyki jak perkusista Manu Katche, gitarzyści John Abercrombie, John Scofield i Bill Frisell, trębacze Dave Douglas i Avishai Cohen, saksofoniści Ornette Coleman, Jan Garbarek i Andy Sheppard czy pianiści Chick Corea i Jason Moran.