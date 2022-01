Brytyjski piosenkarz i autor tekstów z genialnym wyczuciem zarówno atmosfery, jak i melodii. Jego piosenki śpiewane przy akompaniamencie fortepianu poruszają do głębi emocje będąc przy okazji w wyrazie surowe i jakby stłumione i na myśl przywołują takie nazwiska jak Leonard Cohen czy Jeff Buckley. Jego uznana debiutancka EPka z 2012 roku przyniosła mu nagrodę BRITs Critics' Choice, a jego pierwszy pełny krążek, Long Way Down z 2013 roku, osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście albumów.

Reklama

Muzyk wystąpi 22 czerwca na letniej scenie klubu Progresja.