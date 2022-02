Kilkanaście koncertów na dwóch scenach, urokliwa okolica z dala od zgiełku miasta, festiwalowe atrakcje dla całych rodzin i niezapomniane muzyczne emocje. Daria Zawiałow, Vito Bambino i duet Karaś / Rogucki to pierwsze gwiazdy czwartej edycji Enea Edison Festival 2022 r. w podpoznańskim Baranowie. Bilety jednodniowe w cenie 99 zł i karnety za 149 zł są już w sprzedaży. Early Bird Tickets będą dostępne do 17 marca 2022 r.

Enea Edison Festival odbywa się w malowniczej scenerii Jeziora Kierskiego na terenie Best Western Hotel Edison. Od centrum Poznania to zaledwie kwadrans jazdy samochodem, co sprawia, że jest to idealne miejsce na weekendowy wypoczynek. Relaks i muzyczną zabawę na najwyższym poziomie zapewnią koncerty wyjątkowych artystów – gwiazd festiwalu.



Na festiwalowy line-up złożą się jednak nie tylko występy twórców wyznaczających muzyczne trendy i artystów doskonale znanych z radiowych anten czy platform streamingowych. Podczas Enea Edison Festival tradycyjnie nie zabraknie też okrzykniętych mianem “muzycznych odkryć” debiutantów, stawiających pierwsze kroki w branży.

Gwiazdy na koncercie

I tak w piątek, 22 lipca, czyli pierwszego dnia festiwalu, zagra Vito Bambino, którego solowa kariera wydaje się nabierać coraz szybszego tempa. Od czasów występów z Bitaminą wydał bardzo dobrze przyjęty album „Poczekalnia” oraz zaśpiewał „Ale jazz!” w duecie z popularną wokalistką sanah. Ten utwór podbijał wiosną listy przebojów największych rozgłośni radiowych! Pod koniec lata 2021 r. wszyscy nucili także utwór „I Ciebie też, bardzo”, który był hymnem Męskiego Grania. Vito Bambino zaśpiewał go wspólnie z Dawidem Podsiadłą i Darią Zawiałow. Podczas finału imprezy w Żywcu Vito podjął się też brawurowego wykonania kultowej „Małgośki”. To wszystko zaprowadziło artystę na szczyt popularności. Koncertu Vito nie można przegapić!

Z kolei w sobotę na scenie Enea Edison Festival pojawi się Daria Zawiałow, czyli jeden z najmocniejszych głosów na polskiej scenie muzycznej. Po zaledwie dwóch studyjnych albumach rozkochała w sobie tysiące fanów i stanęła w szeregu topowych polskich wokalistek. Jej utwory są grane przez największe stacje radiowe i podbijają listy przebojów, a teledyski zdobywają miliony wyświetleń. Artystka skupia się teraz na promowaniu utworów ze swojego najnowszego albumu „wojny i noce”, z którego pochodzi m.in. „Metropolis”. 23 lipca wystąpi kolejny muzyczny duet, tym razem stworzony przez Piotra Roguckiego i Kubę Karasia. Wszechstronny artysta i frontman popularnego rockowego zespołu oraz multiinstrumentalista i przedstawiciel najciekawszych muzyków młodego pokolenia: Karaś/Rogucki zabiorą nas w dźwiękową podróż do melodii czerpiących

z łagodności lat 70. i radości płynącej z disco.

Oprócz dwóch dni wypełnionych muzyką, festiwalowemu programowi towarzyszyć będą liczne aktywności np. rozwijające kreatywność. Całość dopełni ponadto food court ze smacznymi przekąskami. To wciąż nie wszystkie niespodzianki, nie stawiamy zatem jeszcze kropki nad i. Kolejne ogłoszenia wkrótce, ale jedno jest pewne – tego lata znów powrócą muzyczne emocje!

Na wydarzenie zaprasza agencja koncertowa Good Taste Production. Sponsorem tytularnym festiwalu jest koncern energetyczny Enea. Partnerem pozostaje niezmiennie Best Western Hotel Edison w Baranowie.

Harmonogram koncertów:

22 lipca – Vito Bambino,

23 lipca – Daria Zawiałow, Karaś / Rogucki.