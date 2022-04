14.02.2023 – WARSZAWA – KLUB PROXIMA

15.02.2023 – KRAKÓW – KLUB KWADRAT

Ville wyjaśnia: „Choć obrzędy pogrzebowe dla HIM były zabawne, zajęło mi więcej niż kilka księżyców, aby wylizać moje rany w cieniu Heartagramu i znaleźć pretekst, by znowu brzdąkać i nucić. W końcu postanowiłam założyć smycz na mojego ukochanego czarnego psa i zamiast na siebie szczekać, zaczęliśmy razem wyć. Tak narodziło się Loveletting”.

Debiutancki album VV „Neon Noir” ma ukazać się na początku 2023 roku; należeć on będzie do tego samego opuszczonego świata nieszczęścia i kaprysów, który kiedyś został poczęty i zarządzany przez Valo w HIM. Teraz jednak VV przybywa z dodatkowymi zniuansowanymi, pięknymi nutami niczym dobrze dojrzewający Cabernet.

Ville dodaje: Artystycznie rzecz biorąc, główną różnicą między HIM i VV jest dodatkowa linia w Heartagramie, ale cóż to za znakomita linia! To jakby The Mamas and The Papas przebrani za Metallicę byli drodze na imprezę Halloweenową w Studio 54 , a kto nie chciałby być tego świadkiem?

Dalsze szczegóły dotyczące Neon Noir zostaną ujawnione w odpowiednim czasie. Podczas oczekiwania na nie, fani są zaproszeni na koncerty VV, które odbędą się w przyszłym roku w Europie, Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.

Trasa rozpocznie się, jakże by inaczej, w Helsinkach w Finlandii w 2023 r., dotrze do Wielkiej Brytanii w marcu, a następnie do Ameryki w kwietniu.