19.02.2023 – WARSZAWA – COS TORWAR

Zdobywca nagrody BRIT oraz wielu platynowych płyt - muzyk, George Ezra, powrócił singlem „Green Green Grass”, drugim utworem, z nadchodzącego nowego albumu „Gold Rush Kid”, który ma się ukazać 10 czerwca nakładem Columbia Records.

„Byłem na wakacjach w St Lucia, w Boże Narodzenie 2018 roku, z dwoma moimi najbliższymi przyjaciółmi z rodzinnego miasta” – wyjaśnia George. „Byliśmy w pewnym barze na plaży, pijąc domowej roboty poncz rumowy na zmianę z Pitonem, lokalnym lagerem, wygłupiając się z trzema lokalnymi kolesiami, którzy tam pracowali. I nagle usłyszałem muzykę, która rozbrzmiała trzy ulice od morza.

Po około pół godzinie musiałem iść zobaczyć, co to jest. I odbywała się impreza uliczna z trzema różnymi systemami dźwiękowymi, ludzie gotowali na ulicy. Zapytałem kobietę, co się dzieje, a ona powiedziała, że ​​to pogrzeb – dla trzech osób. Świętowali trzy życia! Pomyślałem: nie tak to robimy u nas w domu. Ale to jest naprawdę piękny sposób.”

To i inne nagrania zabrzmią w Warszawie, podczas koncertu