Płyta „Dance Fever” powstawała głównie w Londynie, podczas pandemii, w oczekiwaniu na ponowne otwarcie świata. Album nawiązuje do tego, za czym Florence najbardziej tęskniła, czyli klubów, tańczenia na festiwalach, bycia w ruchu, bycia częścią wspólnoty.

To właśnie nadzieje i marzenia o spotkaniach z bliskimi i tańcu z nieznajomymi napędzały Florence podczas pracy nad płytą „Dance Fever”. W końcu muzyka jest wyjątkową formą sztuki, która pozwala zatracić się i uwolnić od trosk, choćby na chwilę.

Za produkcję materiału na „Dance Fever” odpowiadają Florence Welch, Jack Antonoff i Dave Bayley. Ten album to wszystko najlepsze, co Florence ma do zaoferowania - wszystko stworzone z myślą o scenie i występach.

W ramach promocji nowej płyty, Florence + The Machine wyruszy w trasę i odwiedzi także Polskę. Artystka ze swoim zespołem wystąpi na Orange Warsaw Festival 2022. Koncert odbędzie się 4 czerwca.