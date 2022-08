Artyści pojawią się 7 sierpnia 2022 w Arenie Gliwice i 8 sierpnia 2022 w Ergo Arenie Gdańsk / Sopot.

Nick Cave & The Bad Seeds sprzedali do tej pory 5 milionów albumów na całym świecie. Założony w 1982 roku zespół do tej pory wydał 17 albumów studyjnych. Dyskografię grupy zamyka album „Ghosteen”, który ukazał się w 2019 roku. Na nadchodzących koncertach z pewnością nie zabraknie utworów z ostatnich płyt Nicka Cave'a & The Bad Seeds, ani kompozycji z pierwszej płyty grupy, „From Her To Eternity”.

Nadchodzące koncerty Nick Cave & The Bad Seeds w Polsce:

7.08.2022 (niedziela), Gliwice

8.08.2022 (poniedziałek), Gdańsk