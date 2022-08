28. Pol’and’Rock Festival po ubiegłorocznej hybrydowej formule i edycji online z 2020 r. wraca do tradycyjnej formy. Nie ma wejściówek, wydarzenie, które po raz pierwszy odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno w Zachodniopomorskiem jest niebiletowane. Wszystkie koncerty i atrakcje są bezpłatne. Do dyspozycji uczestników jest darmowe pole namiotowe, z wyjątkiem Rock Camp z dodatkowymi udogodnieniami. Za parking i prysznic trzeba będzie płacić.

Reklama

Pol’and’Rock oficjalnie ruszy w czwartek o godz. 15, jak podał organizator wydarzenia. Pomysłodawca i szef Pol’and’Rock Festival Jurek Owsiak powita uczestników wydarzenia i rozpocznie się muzyczne granie, które potrwa do nocy z soboty na niedzielę.

Na dużej i małej scenie wystąpi 42 wykonawców z Polski i zagranicy. Wśród nich m.in.: Sztywny Pal Azji, Luxtorpeda, Kwiat Jabłoni, Gutek, Laura Cox, Voo Voo, Wolf Alice, Organek, Hause of Death i Dagadana. Festiwal zakończy się koncertem Piotra Bukartyka.



Lotnisko otwarte już

Choć koncerty ruszą w czwartek, teren lotniska Czaplinek-Broczyno dla uczestników festiwalu został otwarty we wtorek w południe. Działa strefa gastronomiczna, zakupowa i polowe Radio Pol’and’Rock. W środę będzie można wziąć udział w Paradzie Przebierańców i warsztatach o zróżnicowanej tematyce, np. o zwierzęcych ofiarach wojny będzie mówić dyrektor ZOO w Poznaniu Ewa Zgrabczyńska, z kolei Polska Izba Rzeczników Patentowych przybliży kwestie związane z patentowaniem i tworzeniem. Na scenie Akademii Sztuk Przepięknych (ASP) wystąpi kabaret Neo-Nówka.

Reklama

W kolejnych dniach festiwalu w namiocie głównym ASP odbędą się spotkania z 14 gośćmi, m.in. z Marcinem Dorocińskim, Janiną Bąk i Piotrem Jaconiem oraz Kamilą Kielar i Piotrem Strzeżyszem. Łącznie zorganizowanych zostanie 36 warsztatów tematycznych. W strefie NGO, jak podał organizator, na uczestników festiwalu czekać będzie 65 organizacji pozarządowych z liczbą ponad 700 aktywności - wykładów, warsztatów, symulacji, turniejów. W czwartek planowany jest Marsz Brodaczy, w piątek Marsz Równości, a w sobotę odbędzie się Parada Motocyklowa.

Reklama

O bezpieczny przebieg festiwalu dbać będzie zachodniopomorska policja wspierana przez funkcjonariuszy z całego kraju. „Od momentu ogłoszenia decyzji o lokalizacji festiwalu współdziałamy z jego organizatorem oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo” – podały we wtorek służby prasowe KWP w Szczecinie.

Zachodniopomorska policja poinformowała, że „w trosce o zapewnienie optymalnej możliwości bezpośredniego kontaktu uczestników festiwalu z policją” uruchamia Posterunek Polowy Policji w Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49."

Zmiany w ruchu

Od 1 sierpnia na czas trwania festiwalu wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu na drogach dojazdowych do terenu festiwalu. Z drogi krajowej nr 10 zalecany jest objazd od strony Mirosławca drogą wojewódzką nr 177, z drogi krajowej nr 20 w kierunku Wałcza objazd prowadzi z Czaplinka drogą wojewódzką nr 177 w kierunku Mirosławca. Z kolei zalecany dojazd w kierunku Szczecinka, Koszalina, Kołobrzegu prowadzi z Wałcza drogą krajową nr 22, a następnie drogą krajową nr 11.

PKP PLK w rozkładzie jazdy uwzględniły dodatkowe pociągi, które dowiozą pasażerów na festiwal. Od 3 do 6 sierpnia każdego dnia uruchomionych zostanie 16 par dodatkowych pociągów, głównie z kierunku Szczecinka. Jak podały służby prasowe urzędu marszałkowskiego, składy zostaną skomunikowane z pociągami IC i Regio z kraju. Ponadto dodatkowe pociągi odjadą ze Stargardu i Runowa Pomorskiego skomunikowane ze składami z kierunku Trójmiasta, Koszalina, Warszawy i Szczecina. Jeździć ma też 6 par pociągów stałego kursowania.

„W ostatnią noc festiwalową i dzień po zakończeniu koncertów, czyli 7 sierpnia, na trasę wyruszy 18 par dodatkowych pociągów odwozowych – najwięcej do Szczecinka, a także do Runowa Pomorskiego, Stargardu i Szczecina. Plus 4 pary pociągów stałego kursowania. W sumie będą to 22 pary pociągów” – podał urząd.

Od 2 do 8 sierpnia, do godz. 6 rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła zakaz wykonywania lotów, także dronami, ze ściśle uregulowanymi wyjątkami, w strefie poziomej: 5 km od punktu centralnego, czyli pasa startowego lotniska Czaplinek-Broczyno i strefie pionowej: 500 m.

Pol'and'Rock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez 23 edycje nosił nazwę "Przystanek Woodstock". Nazwa została zmieniona ze względów prawnych. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 1995 r. w Czymanowie w obecnym woj. pomorskim. Kolejna – w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu. Następne edycje do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywały się w Żarach (Lubuskie). W 2004 r. impreza przeniosła się na teren dawnego poligonu w Kostrzynie nad Odrą i kolejne jej edycje odbywały się tam do 2019 r.

"No War" hasłem

W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W 2021 r. odbył się po raz pierwszy na lotnisku Makowice-Płoty (Zachodniopomorskie) w formule hybrydowej - wejściówki w cenie testu na COVID-19, środków do dezynfekcji i maseczek mogło zdobyć 20 tys. osób. Koncerty i spotkania transmitowane były online.

Głównym tematem muzycznym festiwalu jest rock, ale pojawiają się na nim różne gatunki: od folku, przez eksperymenty, do metalu. W ostatnich latach na festiwalowych scenach wystąpili także artyści grający reggae, muzykę elektroniczną czy nawet muzykę klasyczną.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.

Hasłem przewodnim festiwalu jest od początku jego powstania "Miłość, przyjaźń, muzyka". Tegorocznej towarzyszy jeszcze jedno „No war”. (