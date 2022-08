26.10.2022 – TAURON Arena Kraków

Curtis James Jackson III znany jako 50 Cent to wielokrotnie nagradzany raper, przedsiębiorca, aktor i producent z Queens w Nowym Jorku. Uznany za jednego z najbardziej utalentowanych i płodnych artystów muzycznych swojego czasu. Zdobywca nagrody Grammy zyskał sławę dzięki bijącemu rekordy popularności debiutanckiemu albumowi „Get Rich or Die Tryin’” i od tego czasu sprzedał ponad 30 milionów albumów na całym świecie i otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień. Jackson wykorzystał swój zasięg, aby osiągnąć sukces jako przedsiębiorca, aktor i producent. Począwszy od nagrania „Get Rich or Die Tryin’”, krążka będącego w czołówce najszybciej sprzedających się albumów w historii, skończywszy na podpisaniu jednej z najbardziej lukratywnych umów w świecie hip-hopu przy okazji Vitaminwater, Jackson nie ustaje w biciu kolejnych rekordów. Wyprodukował dramat kryminalny „Power", najczęściej oglądany serial w telewizji Starz. Dodatkowo w styczniu 2020 roku Jackson otrzymał gwiazdę na The Hollywood Walk of Fame oraz nagrodę NAACP za najlepszego reżysera w serialu dramatycznym.

Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska