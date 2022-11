Były wokalista Black Flag czy Rollins Band przyjedzie do Polski ze swoim wyjątkowym programem "Good To See You 2023" do 2 miast.

13 lutego artysta zawita do Krakowa, a 16 lutego do Warszawy. Reklama Zakres aktywności, w których z powodzeniem realizuje się Henry Rollins jest naprawdę szalenie szeroki i dał mu łatki człowieka renesansu oraz pracoholika. Światową sławę zdobył dzięki charyzmatycznym występom jako lider punkowego Black Flag, jednak od tego czasu zdążył już zostać również aktorem, autorem ponad 30 książek, wydawcą, podróżnikiem, gospodarzem swojego programu TV, a przede wszystkim rewelacyjnym mówcą, który swoimi wciągającymi i nierzadko prowokacyjnymi wystąpieniami poruszył tysiące ludzi na całym świecie. Podczas trasy "Good To See You 2023" Henry wiernie opowie o wydarzeniach jakie miały miejsce w jego w życiu podczas pre-pandemicznego czasu od ostatniej trasy, a także w trakcie jeszcze dziwniejszych ostatnich kilku miesięcy. To był co najmniej interesujący okres i kryje się za nim wiele wspaniałych historii. Henry Rollins wystąpi w Polsce dwukrotnie: 13 lutego 2023 w krakowskim klubie Studio (bilety po 119 zł), a 16 lutego 2023 w warszawskim Palladium (bilety w cenach 99-119 zł). Sprzedaż biletów ruszy 3 listopada o godzinie 10:00 na fource.pl, GoOut.pl, eBilet.pl oraz Eventim.pl