„Nie może być inaczej” to najnowszy i ostatni singiel zapowiadający solowy album IGO. Tym razem artysta zaprosił do współpracy znakomitego producenta. Magiera znany ze współpracy z największymi polskimi artystami urbanowymi nadał kawałkowi swój charakterystyczny sznyt. To bardzo mocny w treści utwór o walce z samym sobą i o pracy jaką trzeba włożyć, by dać szczęście osobie, dla której jest się całym światem.

Album zatytułowany po prostu IGO ukaże się 18 listopada.

18.11 / Szczecin/ GOKSiR Przecław

20.11 / Wrocław / A2

24.11 / Łódź / Wytwórnia

25.11 / Gdańsk / Stary Maneż

27.11 / Lublin / Centrum Spotkania Kultur

03.12 / Bydgoszcz / Fabryka Lloyda

04.12 / Poznań / Tama

06.12 / Kraków / Klub Studio

11.12 / Warszawa / Progresja

12.12 / Katowice / Miasto Ogrodów