Wydarzenie odbędzie się w ramach europejskiej trasy "Love & Money Tour 2023". Bilety na koncert artystki, znanej m.in. z hitu "Nine Million Bicycles", trafią do sprzedaży 7 listopada, o godz. 11:00.

Katie Melua to gruzińsko-brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, urodzona w Kutaisi w Gruzji. Jej debiutancki album - "Call Off the Search" - ukazał się 3 listopada 2003 roku. Płyta błyskawicznie stała się hitem, docierając na pierwsze miejsca brytyjskich list przebojów. Katie Melua jest autorką takich hitów, jak "Nine Million Bicycles", "The Closest Thing to Crazy" i jedną z najbardziej uznanych brytyjskich wokalistek. Od niespełna dwóch dekad, artystka nieustannie koncertuje na całym świecie, zachwycając publiczność swoim ciepłym głosem, melodyjnymi kompozycjami i czarującą osobowością. Dotychczas, Katie wydała 8 solowych, docenionych przez krytyków albumów, zdobyła kilkadziesiąt platynowych płyt oraz była dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy.

16 października 2020 roku światło dzienne ujrzał ósmy solowy studyjny album Katie, zatytułowany "Album No. 8". Płytę promowały ciepłe, ujmujące single „A Love Like That” oraz "Airtime".